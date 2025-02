Sarabia eleva su estatus con España en plena encrucijada

Óscar Bellot Enviado especial a Ginebra Viernes, 10 de junio 2022, 17:07 Comenta Compartir

A Luis Enrique le preguntaron en la previa del duelo que midió a España con Suiza el jueves en Ginebra si le inquietaba que hubiera una decena de internacionales que tienen su inmediato horizonte profesional en el aire. «No sé ni qué diez jugadores acaban contrato. Y si es así, qué suerte tienen, porque van a poder decidir su futuro. En su carrera van a estar pocas veces en esa situación. En mi carrera estuve solo una vez así. No sé ni quiénes son», aseveró el gijonés, que incidió en que veía a toda su tropa «hiperconcentrada e hiperpreparada». Entre esos futbolistas a los que la incertidumbre no parece hacerles ninguna mella se encuentra Pablo Sarabia. Autor del gol contra el bloque helvético que certificó la primera victoria de la selección española en esta tercera edición de la Liga de Naciones, el atacante madrileño sigue elevando su estatus dentro del combinado nacional, mientras afronta otra encrucijada en su carrera.

El que fuera canterano del Real Madrid viene de firmar una campaña espectacular en las filas del Sporting de Portugal, equipo al que llegó el pasado verano en busca de la continuidad necesaria para asegurar su presencia en el Mundial de Catar. Algo que se antojaba imposible en el PSG, donde la presencia de tres astros del calibre de Mbappé, Neymar y Messi bloqueaba las opciones que tenía para desempeñar un papel protagonista.

Una apuesta valiente por parte de Sarabia que se ha visto recompensada con creces. El delantero selló 21 goles y repartió 9 asistencias en los 45 partidos que disputó esta temporada con el cuadro lisboeta, donde recaló en calidad de cedido. A los leones, por supuesto, les encantaría seguir contando con sus servicios. El futbolista tampoco vería con malos ojos proseguir su carrera en Portugal, donde ha registrado uno de los picos más altos de rendimiento en su dilatada trayectoria. Pero todavía le resta un año de contrato con el PSG, su salario de 13 millones de euros brutos resulta prohibitivo para las arcas del conjunto luso y hay muchas 'novias' llamando a la puerta.

Porque a esas excelentes prestaciones con el Sporting de Portugal se suma la explosión de Sarabia con la selección española, hasta el punto de convertirse en uno de los futbolistas predilectos de Luis Enrique. El asturiano sorprendió a muchos cuando lo incluyó en la lista para la última Eurocopa porque, pese a que ya había tomado la alternativa como internacional con Robert Moreno en septiembre de 2019, llevaba casi dos años sin acudir a la selección y eran pocos los que le otorgaban créditos para estar entre los elegidos de cara al torneo multisede. «Fue un día feliz y creo que clave en mi carrera», reconocía todavía en el Stade de Genève sobre aquella llamada Sarabia, que exprimió su oportunidad y conquistó a Lucho, que ya le tiene por un fijo en sus planes.

Muchas 'novias'

Desde entonces, no se ha perdido ninguna convocatoria y ha sido titular en ocho de los nueve últimos partidos de la selección, resultando la única excepción el amistoso que enfrentó a España con Islandia a finales de marzo en Riazor, donde sustituyó a Dani Olmo en el minuto 59 del choque. Tiempo más que suficiente para rubricar su primer doblete como internacional, tras sendas asistencias de Marcos Alonso. Solo Unai Simón y Gavi han partido tantas veces de inicio como Sarabia en ese lapso de encuentros.

Su capacidad de trabajo y polivalencia le han transformado en un destacado activo para Luis Enrique, que también está sacando mucho rédito del olfato de un futbolista que está en racha. En sus cuatro últimas apariciones, Sarabia ha participado en otros tantos goles: tres dianas y una asistencia. Pero hay más. Desde que volviese a irrumpir en el combinado nacional en junio del pasado año, nadie ha visto tantas veces puerta como el madrileño, autor de siete goles y dos entregas decisivas que le erigen en el atacante más productivo de La Roja en esos doce meses.

«Estoy pasando por momentos en los que he cogido experiencia, pero quiero continuar aprendiendo. Día a día intento ser mejor y disfrutar de esto», dijo Sarabia al término del envite contra Suiza, insistiendo a continuación en que no se pondrá a analizar sus próximos pasos hasta que pase el litigio del domingo con la República Checa en La Rosaleda. «La decisión será muy meditada», aclaró un jugador al que no pierden ojo equipos de la Liga como el Sevilla, donde completó tres campañas brillantes que le sirvieron de trampolín hacia el PSG, o el Atlético, que le considera un gran comodín para Simeone.

Temas

Selección española de fútbol