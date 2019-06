Selección Cazorla: «Mi convocatoria fue un shock, tras pensar en retirarme» Santi Cazorla, durante su conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol. / EFE «Los médicos que dijeron muchas frases a las que no di importancia, porque yo siempre he intentado ser optimista», proclama el centrocampista asturiano después de superar una grave lesión de tobillo RODRIGO ERRASTI Las Rozas Martes, 4 junio 2019, 14:01

«Me costó varios días asimilar la noticia de la vuelta a la selección. No me lo esperaba. Fue todo un poco shock al principio, pero con el paso del tiempo me he ido mentalizando para afrontar un nuevo reto», reconoció este martes Santi Cazorla, quien tras superar una grave lesión de rodilla considera que ha sido convocado porque su nivel «es el adecuado» y que es «un ejemplo» para la gente de su edad (34 años). «Que sigan teniendo la ilusión de venir a la selección, porque si haces las cosas bien te puede llegar el momento», destacó el centrocampista asturiano, que incluso llegó a plantearse la retirada del fútbol tras haber pasado «momentos complicados en el aspecto mental y el físico».

«En estos dos años he pensado en dejarlo, en tirar la toalla, pero si tienes un sueño tienes que intentarlo», insistió el veterano futbolista del Villarreal, que intenta aportar a la selección «un punto de experiencia». «Los médicos me dijeron muchas frases durante la lesión a las que no di importancia (entre ellas, que debido a la gravedad de su lesión podría darse por satisfecho con jugar al fútbol con su hijo en el jardín de su casa), porque yo siempre he intentado ser optimista. Esta convocatoria era algo impensable. Es un sueño muy lejano y tengo que agradecérselo a varias personas», comentó Cazorla.

El mediocentro asturiano regresa a la selección cuatro años después, a un equipo totalmente diferente al que se proclamó campeón de Europa y del mundo en 2008 y 2010, respectivamente pero estima que «la selección actual está capacitada para conseguir grandes cosas». «Comparar nunca es bueno, aunque es parte del fútbol. Ha sido muy difícil lo que se consiguió en el pasado, pero estamos todos muy ilusionados con la nueva etapa y ojalá en el futuro se puedan conseguir grandes cosas para este país», deseó Cazorla, que ahora intenta «disfrutar de cada detalle».