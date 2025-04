Samu Omorodion insiste en llamar a las puertas de La Roja con un póker

Óscar Bellot Madrid Martes, 15 de octubre 2024, 19:06 Comenta Compartir

Samu Omorodion es un arma de destrucción masiva. El delantero de origen nigeriano lideró este martes la goleada de la selección española sub-21 a Malta con un póker en la primera parte. El atacante, vendido por el Atlético al Oporto en el pasado mercado de verano, anotó el primero de sus tantos en el minuto 5. Recibió un centro de Javi Guerra, controló de primeras y descerrajó al portero de Malta para adelantar a La Rojita en un duelo intrascendente en términos clasificatorios, puesto que el combinado que dirige Santi Denia ya selló su billete para el Europeo de la categoría que se disputará el próximo año en Eslovaquia tras imponerse a Hungría el pasado 10 de septiembre con un gol de Robert Navarro. Solo era el comienzo del 'show' que completó la nueva estrella de los 'Dragoes'.

Treinta y dos minutos tardaría Samu Omorodion en marcar la segunda diana en su cuenta personal ante Malta. Esta vez fue el sevillista Carmona quien metió un centro que el delantero, tras ganarle la partida a Xerri, aprovechó para agrandar la brecha. A partir de ese momento, entró en combustión y devoró a Malta. El tercero llegaría en el minuto 39 con un disparo seco al segundo palo. Y al borde del descanso firmaba el cuarto cabeceando en el segundo palo un balón procedente de un saque de esquina que había tocado previamente Hujsen.

Después de que el sevillista Peque rubricase el 5-0 para España ya en la segunda parte, Santi Denia decidía relevar a Samu Omorodion para dar entrada a Raúl Moro y permitir que el 'killer' del Oporto recibiese los aplausos del público congregado en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras, donde La Rojita cerraba por todo lo alto la fase de clasificación para el Europeo de Eslovaquia. Con Samu ya observando las evoluciones de sus compañeros desde el banquillo, Roberto Fernández ponía el 6-0 en el marcador de un partido con el que Omorodion vuelve a llamar a las puertas de la absoluta.

Su ausencia con España de cara a los duelos frente a Dinamarca y Serbia, correspondientes a la Liga de Naciones, ya fue uno de los asuntos destacados en la rueda de prensa que Luis de la Fuente ofreció tras facilitar la convocatoria para este parón de octubre. «Samu está en nuestro radar. Tiene mucho futuro en el fútbol español. Le ha tocado no estar, pero podría haber estado, pero entonces me habríais preguntado por el que no está. Le tenemos muy bien valorado», dijo entonces el seleccionador nacional, que le había incluido en la prelista atendiendo al extraordinario rendimiento que el ex de Granada y Alavés está ofreciendo con el Oporto y con la sub-21.

El delantero está siendo una de las grandes sensaciones en lo que va de temporada. Aterrizó en el Oporto después de que se frustrase su previsto pase al Chelsea a causa de una revisión médica. Los 'Dragoes' pagaron 15 millones de euros por sus servicios al Atlético, que había intentado colocarle dentro de la operación que llevó al Metropolitano a Conor Gallagher, y desde entonces no para de marcar goles.

Contabiliza siete en otros tantos partidos con el Oporto -cuatro en la liga portuguesa y otros tres en la Europa League-, a los que hay que sumar las cuatro dianas que anotó este martes con La Rojita. Un póker este último con el que dio cumplida respuesta al desafío que le presenta la competencia de Mateo Joseph, que venía de sentarle en el banquillo el pasado jueves ante Kazajistán, partido en el que el delantero del Leeds selló un 'hat-trick'. La pelea goleadora que mantienen ambos realizadores tiene encantado a Santi Denia.

