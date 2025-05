El resurgimiento de Kepa

Kepa Arrizabalaga apunta a ser el escogido por Luis de la Fuente para defender la portería de la selección española este sábado en el malagueño ... estadio de La Rosaleda. Una Noruega sin Erling Haaland, pero con artilleros de sobra conocidos en la piel de toro como el 'txuri-urdin' Alexander Sorloth o el celeste Jorgen Strand Larsen, amenaza el estreno del nuevo timonel nacional en la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 que se disputará en Alemania. Frenar sus acometidas será la misión de un guardameta que regresa a La Roja dos años y medio después, tras recuperar galones en el Chelsea.

El vizcaíno disputó su último partido como internacional el 7 de octubre de 2020, un amistoso frente a Portugal celebrado en el Estádio José Alvalade de Lisboa que concluyó sin goles. Las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia de covid-19 mantuvieron bajo mínimos el aforo de cara a un envite en el que los lusos estrellaron dos balones contra el travesaño y que sirvió para que José Campaña y Adama Traoré se estrenasen con el bloque que lideraba Luis Enrique desde la banda.

El técnico asturiano había mantenido a David de Gea como primera opción bajo palos, con el ondarrés como principal guardaespaldas. El madrileño del Manchester United conservaría su lugar prominente en otras dos citas más, antes de que Luis Enrique sacudiese el escalafón y elevase a Unai Simón, un fijo desde que se produjese el cambio de guardia en un amistoso ante Países Bajos en noviembre de 2020. Kepa, que presenció desde el banquillo del Ámsterdam Arena el ascenso en la absoluta de quien fuera su sucesor en el Athletic, solo volvió a ser convocado otra vez por Luis Enrique, quedándose sin minutos en el empate contra Suiza y en la histórica goleada sobre Alemania que remacharon la fase de grupos de la segunda edición de la Liga de Naciones. Su estrella declinante como internacional corrió paralela a su paso a la reserva en el Chelsea.

Desplazado por el senegalés Edouard Mendy durante dos temporadas en las que apenas pudo participar en 29 encuentros con su equipo, la llegada de Graham Potter al banquillo de los 'blues' a inicios del curso actual ha cambiado la suerte en el Chelsea de Kepa, que ha visto también cómo los problemas físicos de Unai Simón le despejaban igualmente el camino con la selección española.

Inasequible al desaliento

«He pasado un momento complicado. Nunca había dejado de jugar en mi vida y me tocó vivir esa situación. No es lo mismo jugar que no hacerlo», señalaba este martes Kepa al repasar su singladura reciente. Pese a su suplencia, el cancerbero optó por ponerle al mal tiempo buena cara y aprovechó para mejorar en facetas que había explorado menos. «Me propuse llegar a casa todos los días con la cabeza tranquila y la sensación de haberlo dado todo. Trabajé para darle la vuelta y que cuando llegasen las oportunidades, aprovecharlas», explicó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El de Ondárroa se mostró comprensivo con su larga ausencia de la selección española. «Entendía que si no estaba jugando cada fin de semana era difícil estar aquí. Mi primer objetivo era jugar en mi club», apuntó el arquero, que se confesó «feliz» por haber podido revertir la situación y sentir ahora el apoyo de Luis de la Fuente.

El estratega riojano tiene un perfil muy diferente al de Luis Enrique, pero ofrece puntos en común con el asturiano en lo tocante a los guardametas. «A los porteros nos va a seguir pidiendo que ayudemos a la línea defensiva, que estemos atentos al juego aéreo y que seamos un jugador más con el balón. Trataremos de acoplarnos lo antes posible y ser un equipo», indicó Kepa.

El vizcaíno se siente «preparado» y «con ganas» de asumir el reto que se le plantea. «Quiero jugar, pero es una pregunta para el seleccionador que es el que decide. Yo tengo que estar preparado y si tengo la oportunidad, aprovecharla», razonó en una rueda de prensa en la que incidió en la importancia de abrir la nueva etapa con paso firme. «Empezar cualquier clasificación ganando marca el camino», manifestó el guardameta.

Kepa auguró «un partido duro» ante Noruega, por más que el combinado nórdico acuda a la cita sin Haaland, el mayor depredador del continente. «Es un jugador que está marcando la diferencia en la Premier y en la Champions. Es imparable en los últimos metros, pero interviene menos en la creación del juego. Sobre el papel es mejor que no esté él, pero saldrá otro delantero que lo hará bien. Nos tenemos que enfocar en el bloque y no en individualidades», arguyó el vasco, que contabiliza ocho porterías a cero en 19 partidos de Premier, presenta el mejor porcentaje de paradas en la liga más fuerte de Europa y ha renacido para la causa de Luis de la Fuente.