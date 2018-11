Amistoso Una prueba con la cabeza en otra parte para cerrar un tormentoso 2018 Luis Enrique hará pruebas en el amistoso contra Bosnia, al que España acudirá después de saber si una carambola en Wembley le lleva a la final four de la Liga de Naciones RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 18 noviembre 2018, 00:06

Este domingo la selección española cierra un agitado 2018 con un amistoso ante Bosnia y Herzegovina en Gran Canaria que puede disputarse en pleno bajón anímico, a no ser que unas horas antes en Wembley (15 horas) se produzca el deseado empate entre Inglaterra y Croacia que le conceda billete para la 'final four' de la Liga de Naciones. Es la única opción para que esas fechas posteriores la final de la Champions, entre el 5 y el 9 de junio, sean para la fase final de esta nueva competición internacional y no el tercer y cuarto partido de la fase de clasificación para la Euro 2020 (que se sortea el 2 de diciembre en Dublín y empieza en marzo de 2019), el «objetivo real» de este grupo según recordó Luis Enrique tras caer en Zagreb.

Incluso el técnico dijo que al final la derrota, al depender de otros, casi puede ser mejor que haber amarrado el 2-2. «Pues sí, mira, visto así; si hubiésemos empatado Croacia no hubiese podido ser primera. De este manera puede quedar primera y hemos visto el potencial que tienen. ¿Por qué no? Podría ser. Ambos tienen que ganar. Veremos qué pasa». La selección verá «en una pantalla» el duelo entre ingleses y croatas ya que les pillará justo a la hora de comer (14 horas en Canarias) ansiando un empate en Wembley. Lo que pase en Londres marcará el ambiente de un duelo en Gran Canaria pensando como homenaje a David Silva, uno de los fijos en los títulos logrados entre 2008 y 2012 (dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010). El canario, que renunció voluntariamente a la selección tras la Copa del Mundo en Rusia, recibirá un reconocimiento a su carrera con La Roja (cuarto goleador histórico con 35 tantos en 125 partidos) en los prolegómenos del duelo y realizará el saque de honor.

Aunque no quiso dar pistas, fiel a su costumbre aunque sea un amistoso, la idea de Luis Enrique es aprovechar este encuentro, que ha levantado expectación en la isla tras once años después de su última presencia, para que los futbolistas que no participaron en Zagreb tengan minutos y puedan demostrar que pueden tener su sitio en el equipo. Hay curiosidad por ver la nueva defensa, ya que tras la baja de Sergio Ramos será la sexta diferente por la que opta el asturiano. No ha repetido ninguna en sus duelos con la absoluta y trata de buscar soluciones tras encajar seis goles en los dos últimos partidos. Aunque parte de la crítica ha achacado eso al rendimiento de David de Gea en el cuerpo técnico no consideran que fuera responsable de la derrota.

Es posible que Kepa Arrizabalaga, disfrute de minutos, si bien en Gales comenzó en el banquillo antes de jugar su segundo partido internacional con la absoluta. Es posible que, en función de cómo vaya el partido, pueda debutar Pau López junto a Mario Hermoso (central del Espanyol) o Brais Méndez (centrocampista del Celta que fue el descarte el jueves), ya que Diego Llorente (central de la Real Sociedad) y Pablo Fornals (pivote del Villarreal) se estrenaron en 2016 antes de la Eurocopa durante la 'era Del Bosque'. Aunque a Luis Enrique le gusta el vértigo, parece que España necesita más solidez, un sistema que le aporte más equilibrio ya que aunque dice que se lo plantea «todo», por el momento no ha probado a Rodri junto a Busquets, que cada vez parece más incapaz de sujetar todo el centro solo. Arriba Morata, que tuvo una clara opción en Croacia, podría arrancar de inicio como en Gales.

Una Bosnia al alza

Enfrente España tendrá a Bosnia y Herzegovina, que dirige un Robert Prosinecki al que Davor Suker quería para su selección antes de la llegada de Zlatko Dalic pero estaba en Azerbayán, llega enrachada: nueve partidos consecutivos sin caer y sólo un gol recibido. De hecho, ya han conseguido ser primera en el Grupo 3 de la Liga B de la Liga de Naciones, tras sumar diez puntos (el último un empatar sin goles en Viena) por lo que asciende para la edición de 2019 a Liga A donde seguro estará España pase lo que pase en Wembley. Ese primer puesto le permite, podrán jugar el 'play-off' de repesca en la Liga B si no se meten a través de la fase de grupos de clasificación para la Euro 2020.

Debido a las bajas (Miralem Pjanic o Ognjen Vranjes) y a que tiene el objetivo cumplido para «aprovechar y dar la oportunidad a jugadores que no han tenido muchos minutos. Lo que más importa es ir preparándonos para las clasificaciones para el Europeo», avisa Prosinecki, en el cargo desde enero pasado con idea de regenerar una selección ausente en el Mundial de Rusia. A los talentos contrastados en Champions como Edwin Dzeko (Roma) o el meta Sehic (Qarabag) se unen jóvenes como Ermedin Demirovic, delantero del Alavés cedido al Sochaux o Amer Gojak, centrocampista del croata Dinamo de Zagreb. España también anda en un cambio de generación, de jugadores. Los que fueron los mejores se marcharon y llega una nueva generación. Nosotros también», explica el que fuera jugador de Barcelona, Real Madrid, Sevilla u Oviedo. De hecho, fue compañero del asturiano en Madrid... y en el Barcelona cuando el croata ya no contaba para Robson.

Alineaciones probables:

España: Kepa, Azpilicueta, Llorente, Hermoso, Gayà, Rodri, Brais, Fornals, Suso, Asensio y Morata.

Bosnia y Herzegovina: Sehic, Civic, Nastic, Zukanovic, Zunjic, Besic, Saric, Gojak, Dzeko, Visca, Duljevic.

Árbitro: Taborda Xistra (Portugal)

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.45

TV: La 1