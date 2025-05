Pedro Porro: «De la Fuente nos conoce a todos muy bien»

Pedro Porro (Don Benito, 1999) es esta semana un chico feliz. La sonrisa le delata, aunque en su caso es difícil que no esté ... sonriendo cuando está cerca de un balón. Con esa sonrisa se pasea estos días por las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. A sus 23 años, y tras quedarse fuera de la lista para el Mundial de Qatar, el futbolista extremeño regresa a la selección española, esta vez, a las órdenes de Luis de la Fuente. La llamada del nuevo seleccionador llegaba prácticamente dos años después del que fue su debut como internacional absoluto, en marzo de 2021, contra Georgia. Entonces era Luis Enrique el que se sentaba en el banquillo de España y, aunque le llamó en septiembre de ese año para la Liga de las Naciones, no llegó a contar en esa ocasión con el futbolista de Don Benito que, tras un brillante paso por el Sporting de Lisboa, empieza a ilusionar a un Tottenham al que llegó el pasado mes de enero.

Pese a estar aún en período de adaptación a la Premier, Luis de la Fuente conoce bien las cualidades de Pedro Porro. Por eso, el técnico riojano ha confiado en él ya en su primera convocatoria. Su complicidad se palpa en los entrenamientos con charlas, confidencias y algún gesto cariñoso del seleccionador, que tampoco esconde su sonrisa al reencontrarse con el carrilero que fue clave en sus esquemas con la Sub21.

–Regreso a la selección española después de no estar en el Mundial, ¿qué se siente?

–Siempre es un orgullo estar aquí y representar a tu país. Estoy muy feliz.

–¿Cómo afrontas esta segunda oportunidad ahora ya con Luis de la Fuente como seleccionador?

–Afronto esta oportunidad como siempre, con la misma ilusión y con el mismo orgullo para intentar defender esta selección lo mejor posible.

–¿Qué ambiente se respira en estos primeros días?

–Aquí siempre se está bien. Es una semana cortita, pero cada vez que vengo aquí, vengo feliz porque te reencuentras con antiguos compañeros y eso es lo bonito.

–Se te veía salir al entrenamiento de este miércoles sonriente y charlando con Dani Olmo, Yeremy Pino o Bryan Gil, compañeros también en la Sub21. Se rejuvenece esta selección absoluta con De la Fuente, ¿no?

–Siempre es bueno encontrarte con amigos y más si es aquí. Es verdad que hemos vivido muchos momentos juntos, también en la Sub21. Tengo muy buena relación con todos ellos y cuando salió la lista nos mandamos muchos mensajes. El Whatsapp echaba humo.

–Os reencontráis con Luis de la Fuente, que para vosotros es un referente y lo va a ser también ahora en la absoluta, ¿no?

–Yo vine en la primera convocatoria con él y siempre me ha tratado muy bien. Siempre he estado intentando dar lo mejor de mí para que él también se sienta bien conmigo y yo creo que ha sido así. Le conocemos bien, sabemos que tiene las cosas muy bien hechas y espero que vaya lo mejor posible para todos.

DE LA FUENTE «Me ha aportado muchas cosas tanto defensivamente como de posicionamiento»

VESTUARIO «Cada vez que vengo aquí, vengo feliz porque te reencuentras con antiguos compañeros»

EXTREMADURA «Extremadura es top, es mi tierra, y Don Benito también, estaré agradecido toda la vida»

–Te conoce bien también.

–Sí, claro. En realidad, conoce a todos muy bien porque lleva muchísimos años aquí.

–Esperabas esta vez la llamada.

–A ver, yo siempre la espero. Sí que es verdad que esa evolución y ese cosquilleo por recibir la llamada siempre está ahí, pero siempre veo todas las listas. Intenté ver esta última, pero me pilló en el entrenamiento y no la pude ver, pero bueno, cuando salí fue una alegría inmensa. Sabía que tenía posibilidades, también es una cosa que tú esperas o no puedes esperar, pero bueno, te llega la oportunidad y ahora hay que intentar aprovecharla al máximo. Como te decía antes, estoy muy feliz.

–¿Puede ser esta la buena y en la que encuentres continuidad con la selección?

–No miro eso, al final, lo que intento es aprender lo máximo. Soy muy joven, tengo 23 años, y si no es esta la buena, pues como hice hace un año, seguiré trabajando para que me lleguen más oportunidades. No va a cambiar nada, como te digo, me centro en aprender primero de cada una de las convocatorias que tenga y esto es lo que puede hacer que me quede.

–¿Qué os ha transmitido De la Fuente?

–Lo mismo que él me ha transmitido a mí siempre en las categorías inferiores, esas ganas y esa garra que tiene él creo que va a ser fundamental para el grupo.

–¿Qué supone no tener que defender a un futbolista como Haaland, que será baja con Noruega?

–Sí que es verdad que es una baja importante para Noruega. Pero para nosotros, haciendo las cosas bien, que jueguen los mejores jugadores es mucho mejor.

–Vienes de debutar como goleador con el Tottenham, ¿sería un sueño marcar el primer gol con la selección?

–Sí, claro. Y ojalá que sea este sábado.

–¿Sueñas también con ese otro 'debut' con Luis de la Fuente?

–Más que debutar, todo lo que sea ayudar al equipo, aunque sea un minuto. Hay que estar preparado para todo y ayudar, aunque no juegue o lo juegue todo. Eso es lo fundamental.

–¿Se adapta bien el sistema del nuevo seleccionador a tu estilo de juego?

–No creo que vaya a cambiar mucho el sistema.

–Con Luis de la Fuente además has crecido, sabe en qué posiciones te mueves.

–También le tuve en la Sub21 y creo que a él le fue bien. Yo pienso que las cosas cuando van bien, no hay que tocarlas.

–¿Qué te ha aportado como futbolista Luis de la Fuente?

–Muchísimas cosas. Cuando yo vine aquí era chiquinino, de la Sub21, pero creo que me ha aportado muchas cosas tanto defensivamente como de posicionamiento y también muchas charlas conmigo. Tenemos muy buena relación y eso es importante también para jugar al fútbol.

–¿Parte del futbolista que es hoy Pedro Porro es también en parte gracias a De la Fuente?

–Sí, por supuesto.

–Para ti también es importante tener buena sintonía en el vestuario, ya sea en la selección o en el club, ¿no?

–Sí, me gusta el buen rollo y hacer bromas. Es algo que me aporta.

–¿Y qué ambiente se vive en la selección?

–El ambiente es muy bueno, tenemos una serie de jugadores muy buenos y hay un ambiente excepcional.

–¿Existe esa revolución de Luis de la Fuente?

–Eso ya no es cosa mía.

–Cuando llegan estas noticias de la convocatoria o el fichaje por el Tottenham, ¿sientes el cariño de Don Benito?

–Siempre me han apoyado y siento ese cariño por parte de mi ciudad, aunque cambiaría algunas cosas que no me han gustado. Pero es normal. En Extremadura sí que siento muchísimo cariño y normalmente en mi pueblo también. Extremadura es top, es mi tierra y Don Benito también, estaré agradecido toda la vida.

–¿Lo echas de menos?

–Sí, voy cada vez que puedo. Incluso he pasado por Don Benito antes de la concentración, estuve en casa.

–Ahora la distancia es mayor, no es como antes que cogías el coche y llegabas a Don Benito en poco tiempo.

–Ahora no puedo, es imposible, porque tengo que viajar en avión y después varias horas en coche.

–De todos los sacrificios que has hecho para llegar a este nivel, quizás este es el mayor en cuanto a distancia de la familia.

–Lo más lejos fue Girona, pero ahora soy más maduro y estoy más acostumbrado a estar fuera de casa que si hubiera sido más pequeño.

–¿Va la familia a verte?

–Sí, obvio. Mis padres han estado allí conmigo y ahora han vuelto a España. Para mí siempre es importante estar rodeado de la familia y su calor es muy importante para mí.

–¿Ganas de verles también en Málaga?

–Por supuesto.