Los partidos de la Ronda Élite Sub 19, pendientes del césped del Vicente Sanz

El césped del estadio municipal Vicente Sanz lleva meses siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Don Benito. Su estado ya obligó a alterar la pretemporada del Don Benito este pasado verano y ahora amenaza la Ronda Élite Sub 19 Masculina de la UEFA prevista de forma conjunta con Villanueva de la Serena. Según ha podido saber el Diario HOY, esa cita está en el aire y pendiente de la decisión final de la UEFA que en su visita de la semana pasada no dio su aprobación al césped del municipal dombenitense.

En concreto, las pretensiones de la institución deportiva europea implicaban una sustitución total del césped de cara a los partidos previstos del 22 al 28 de marzo entre las selecciones sub 19 de España, Luxemburgo, Ucrania y Dinamarca. Una propuesta que no sería aceptada por el Consistorio pacense, entre otras razones, para no perjudicar al Don Benito en el complicado momento que atraviesa jugándose la salvación en Segunda RFEF. No obstante, desde el Ayuntamiento afirman que desde hace semanas se están realizando tareas para mejorar el estado del césped; entre ellas, la resiembra en buena parte del terreno de juego. Asimismo, se ha realizado un tratamiento contra las malas hierbas que provocaba que este pasado domingo fueran evidentes varias zonas resecas.

Si bien, la concejalía de Deportes trabaja ya en un proyecto para sustituir no solamente el césped, sino también todo el sistema de riego. Pero será a final de temporada, y no este mes como exige la UEFA, cuando se lleve a cabo esta actuación. No obstante, aunque la RFEF todavía no se ha pronunciado, desde el Consistorio dan por hecho el cambio de ubicación siendo el Francisco de la Hera, en Almendralejo, una probable opción.

Sí se mantendrá en principio como sede el estadio municipal Villanovense, que albergará dos partidos de España en esta ronda. Aunque también aquí hay algunas exigencias que cumplir como la sustitución de algunos tepes concretos en las áreas.

Cabe recordar que la Ronda Élite es la competición que determina qué siete equipos acompañan al anfitrión en la fase final del Campeonato de Europa que tendrá lugar en Malta del 3 al 16 de julio.