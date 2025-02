Raya aviva un debate que no existe para De la Fuente

Tras una victoria ante Dinamarca lograda «a puro huevo» que le otorga el derecho a jugar en casa la vuelta de cuartos de final ... de la Liga de Naciones y conlleva el beneficio añadido de garantizarle un puesto en la repesca para el Mundial de 2026 en caso de que se produzca una imprevisible debacle en la fase de clasificación, la selección española concentra toda su atención en el duelo que librará el lunes ante Suiza en Tenerife. Allí no podrá contar con los lesionados Zubimendi y Baena ni con el sancionado Oyarzabal, pero sí estará Pablo Barrios, llamado a filas para paliar dichas bajas.

Luis de la Fuente refrescará el once de una España plural, determinado a mantener la dinámica ganadora de un combinado que promedia un 84,6% de triunfos en los 26 partidos que acumula el riojano como seleccionador absoluto, sin que ese paso marcial se esté viendo alterado por las lesiones de figuras tan importantes como Rodri, Carvajal, Le Normand o Lamine Yamal. El motivo es el poderoso fondo de armario que tiene a su disposición el técnico de Haro y que encuentra un buen botón de muestra en la portería. En esa demarcación, David Raya ha aprovechado la baja de Unai Simón para hacerse fuerte y alimentar un debate que no existe para De la Fuente.

El gran rendimiento del guardameta del Arsenal es una de las muchas noticias positivas que está ofreciendo para España esta fase de grupos de la Liga de Naciones. Titular en los cinco partidos celebrados hasta la fecha, apenas ha encajado dos tantos y ha dejado la portería a cero en tres ocasiones, demostrando estar sobradamente preparado para lidiar con el peso de la responsabilidad que supone sostener a la campeona de Europa.

Volvió a demostrarlo el viernes en Copenhague, donde se sobrepuso a su cuota de responsabilidad en el gol de Dinamarca, fruto de una deficiente entrega de Fabián Ruiz y una mala decisión por parte del arquero al tratar de sortear la presión de Isaksen con un control orientado, evitando el empate del combinado escandinavo en el descuento con una extraordinaria parada tras disparo de Olsen.

Fue la guinda a una notable actuación, pese al error mencionado, por parte de un cancerbero cuyo buen manejo de la pelota había sido determinante para desbaratar la sofocante presión de los nórdicos, especialmente en los primeros minutos del encuentro disputado en el Parken, y que aportó calma a la retaguardia española. Tocó 56 veces el balón e intentó 43 pases, con un porcentaje de acierto del 74,4%, ganando además un duelo aéreo.

Suma once apariciones como internacional David Raya desde que Luis Enrique le hiciese debutar en un amistoso frente a Albania celebrado en marzo de 2022. La convocatoria del entonces portero del Brentford suscitó por aquellos días las críticas de quienes atribuyeron su llamada a una excentricidad de Lucho. Hoy nadie discute su presencia con la selección. Ha sido un fijo desde que llegó De la Fuente y la baja de Unai Simón tras la Eurocopa de Alemania le ha situado en primera línea de fuego.

Bendita competencia

La solvencia con la que ha respondido al examen está fuera de toda duda y gana adeptos cada día que pasa. Es posible que deje su puesto bajo palos el lunes a Álex Remiro o a Robert Sánchez en el Heliodoro Rodríguez López, pero lo hará con la satisfacción de haber presentado su candidatura para los cuartos de final de la Liga de Naciones. El problema para el guardameta del Arsenal es que Unai Simón entrena ya en Lezama y De la Fuente cuenta con el alavés para marzo.

«Tenemos cuatro o cinco porteros de un nivel altísimo, cualquiera podría jugar. Más que un debate, esto es una suerte» Luis de la Fuente Seleccionador español

Han transcurrido cuatro meses desde que el cancerbero del Athletic se sometiese a una operación para corregir los problemas que arrastraba en la muñeca derecha y que postergó para no perderse la Eurocopa. Desde entonces, De la Fuente no le ha perdido de vista. Sus figuras están unidas desde que coincidiesen en la sub-21 y, antes de volver a cruzar sus caminos en la absoluta, el preparador riojano ya reclutó al arquero vasco, consolidado por entonces como portero titular de La Roja, para los Juegos Olímpicos de Tokio. No se perdió ni un minuto del periplo que llevó a España a conquistar la medalla de plata en tierras niponas y en la Eurocopa de Alemania, De la Fuente solo le dio tregua en el intrascendente pleito ante Albania.

Salvo que se produzca un contratiempo, y pese a las grandes prestaciones que ha ofrecido David Raya en su ausencia, Unai Simón será de nuevo el guardameta de España en marzo. «Tenemos cuatro o cinco porteros de un nivel altísimo, cualquiera podría jugar. Más que un debate, esto es una suerte», apuntó el viernes un seleccionador encantado con la unión que existe en el vestuario de La Roja. «Soy afortunado de poder elegir dentro de una convivencia excepcional. Podría ser motivo de conflicto, pero en esta familia te garantizo que no. Todos quieren jugar, pero saben las circunstancias y que uno juega y otro no. Es motivo de celebración», explicó.