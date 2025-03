España añora a Morata

Pese a contabilizar 22 remates en un encuentro en el que dispuso de un abrumador dominio de la pelota, España se quedó sin marcar ante Serbia ... y vio cómo se detenía en trece la racha de victorias consecutivas en partido oficial que acumulaba desde aquellas tablas frente a Croacia resueltas en la tanda de penaltis que permitió a La Roja proclamarse campeona de la Liga de Naciones el 18 de junio de 2023. El empate a cero registrado el jueves en Belgrado dejó un sabor amargo en la expedición de la selección española, que echó de menos la batuta de Rodrigo Hernández en la medular, así como la amenaza de Álvaro Morata en la delantera. Especialmente sensible fue esta última ausencia, dado que el punta del Milan carece de un escudero de garantías que goce de la plena confianza de Luis de la Fuente. Sin el ex del Atlético sobre el césped, se vio a una España roma.

No se había quedado España sin marcar en ningún partido con un registro tan elevado de remates en al menos los diez últimos años, según las anotaciones de Opta. Ese dato de 22 disparos sin ningún gol supera los 21 que efectuó en la derrota por 1-0 sufrida frente a Ucrania en el Olímpico de Kiev el 13 de octubre de 2020 y los 21 que ejecutó también en la mencionada final de la Liga de Naciones disputada el pasado año ante Croacia. Claro que de esos 22 intentos realizados en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado, solo cinco fueron a puerta, siendo todos ellos interceptados por Predrag Rajkovic. El actual guardameta del Al Ittihad y ex del Mallorca fue el principal bastión de un muro serbio que España no logró abatir pese a las incesantes acometidas de La Roja en una noche que no debe servir para que nadie se rasgue las vestiduras, pero sí para tomar nota.

«En el primer tiempo nos faltó finura. En el segundo lo que faltó fue acierto rematador. Calor, campo seco, estas alturas de temporada... Pero estoy muy tranquilo porque lo dan todo», diseccionó Luis de la Fuente al término de un duelo que impidió al riojano igualar la marca de catorce triunfos oficiales consecutivos que estableciera Vicente del Bosque.

El seleccionador español concedió normalidad a un tropiezo que entra dentro de la lógica y no debe complicar la ruta de España en esta cuarta edición de la Liga de Naciones toda vez que, a diferencia de lo que ocurría en anteriores ocasiones, ahora vale con quedar entre los dos primeros de grupo para acceder a la novedosa ronda de cuartos de final. «Es lo normal de estas alturas de temporada, la falta de ritmo. Y luego estaba el enorme esfuerzo en el repliegue de Serbia. Es un partido casi de pretemporada. La exigencia es siempre muy alta. El camino es muy largo», recordó De la Fuente con la vista puesta ya en el compromiso del domingo ante Suiza en Ginebra.

Oyarzabal abandona la concentración

Allí sí podrá estar Rodrigo, una vez cumplida la sanción que la UEFA impuso al centrocampista del Manchester City por sus gritos de «Gibraltar español» en las celebraciones de la Eurocopa, pero no Morata, quien también cumplimentó dicho castigo pero que no fue citado por De la Fuente dado que se lesionó en su debut con el Milan. «Penalti, fuera de juego, gol, amarilla. Me pasa de todo. A veces no sé por qué me pasa todo a mí», se quejaba Morata, tan cuestionado cada vez que se enfunda La Roja como imprescindible.

Autor de 36 goles en los 80 partidos que lleva con España, lo que le convierte en el cuarto máximo artillero histórico de la selección, solo por detrás de David Villa, Raúl González y Fernando Torres, la sombra de Morata sigue siendo muy alargada en un combinado que no dispone de otro delantero que se aproxime a su talla. De la Fuente considera a Joselu un mero revulsivo, lo que explica que el gallego solo haya sido cuatro veces titular con el riojano y que este se decantase el jueves por Ayoze como sustituto del ausente Morata. Solo recurrió al futbolista del Al-Gharafa en el minuto 82, cuando España perseguía el gol a la desesperada, y el de Silleda estuvo a punto de lograrlo, además de sufrir un agarrón por el que De la Fuente reclamó penalti de forma furibunda.

Para entonces ya estaba sobre el césped Oyarzabal, quien dejó la peor noticia de la noche en Belgrado al tener que salir del estadio en muletas. El jugador de la Real Sociedad sufre un fuerte esguince en el tobillo izquierdo y abandona la concentración para regresar a San Sebastián, lo que merma aún más la vanguardia de España de cara al pleito con Suiza.