Nico Williams: «Para mí es un honor estar en la selección»

En su segundo partido con la selección española Nico Williams resultó decisivo para llevar a España a repetir 'final four' de la Liga de Naciones y el joven extremo del Athletic ya se ha convertido en firme candidato a formar parte del equipo que acudirá al Mundial de Catar. «Para mí es un honor estar aquí. Ayudar al equipo y estar aquí es un sueño para mí. Morata me ha dicho que es mío el gol, pero yo le he visto ahí solo y he pensado en pasársela», comentó Nico.

Cuando se le preguntó a Nico Williams si le pesaba la responsabilidad, respondió con contundencia: «Creo que lo llevo bien. Poco a poco voy creciendo como jugador y como persona». También desveló lo que le había reclamado el seleccionador: «Luis Enrique me ha dicho que sea valiente, que encare, que sea yo mismo, y así ha sido».

Su deseo es ahora representar a España en el Mundial, pero reconoció que no depende solo de él. «Para ir el Mundial, es decisión del míster, pero ojalá pueda estar ahí», deseó Nico Williams, elogiado por Luis Enrique y todos sus compañeros.

«Nico, en su segundo partido, ha sido clave con el pase a centro de Carvajal. Yo solo la he tenido que empujar», destacó Álvaro Morata. «Cuando tenemos que dar la talla, la damos. Somos un buen grupo y lo merecemos. Ha sido un partido difícil. Me quedo con la actitud de este equipo«, comentó el delantero madrileño del Atlético.