Nacho: «Estoy en el mejor momento de mi carrera»

Es uno de los nombres propios de esta primera ventana FIFA con Luis de la Fuente al mando de la selección española. Nacho Fernández regresa a La Roja cuatro años y medio después de la última llamada. Atrás queda la era Luis Enrique, en la que el central del Real Madrid se vio relegado como internacional tras formar parte de las dos primeras listas del asturiano.

La derrota en el Benito Villamarín frente a Inglaterra (2-3) el 15 de octubre de 2018 dejó tocado al defensa blanco, uno de los señalados por aquel tropiezo en la Liga de Naciones frente al vértigo inglés, y ya no tuvo oportunidades. Ahora, casi un lustro después y desde la condición de veterano y comodín salvavidas del Madrid, el nuevo seleccionador español le abre las puertas de La Roja en un momento de madurez aunque con su futuro en el aire, toda vez que su contrato en Chamartín expira a final de temporada sin que se haya pronunciado con rotundidad al respecto.

«Lo he dicho muchas veces después de cada partido con mi club. Estoy tratando de vivir el presente y disfrutar de lo que estoy viviendo ahora. Es el mejor momento de mi carrera, la experiencia hace mucho. El principio de temporada fue difícil, no me sentía importante para mi equipo pero todo ha cambiado», explicó el central blanco en plena concentración de la selección española en Las Rozas, tratando de disfrutar del momento y abstraerse del ruido en torno a su futuro.

«Ahora mismo acabo contrato pero si tuviera dos años más la situación sería la misma. Todos los veranos me siento con el club, hablamos y tomamos la decisión. Lógicamente si la situación sigue siendo la misma será una decisión fácil, como todos los años. Sé que aquí tengo absolutamente todo, estoy feliz aquí con mi gente, pero se trata de sentirme importante», profundizó en cuanto a sus sensaciones a unos meses de decidir su continuidad en el Madrid, dejando una regusto dulce entre el aficionado blanco al abrir la puerta a una renovación.

Por delante Nacho afronta unos meses decisivos en su carrera deportiva y también la oportunidad de convencer a De la Fuente de su valía con la Eurocopa en el horizonte. No es un objetivo menor, ya que nunca ha vivido el mayor torneo de selecciones del Viejo Continente, pues el Mundial de Rusia en 2018 fue su única fase final con la selección española.

«Estoy en los mejores años de mi carrera, lo estoy demostrando en mi club. La competencia no es fácil, hay jugadores muy buenos, pero he venido con la máxima ilusión, con la ilusión de un niño pequeño», resumió Nacho, visiblemente motivado con la etapa que se abre en La Roja.

Una selección diferente

Y es que su situación en la selección ha cambiado notablemente en estos casi cinco años desde su última presencia. «Cuando yo llegué aquí estaban todavía jugadores que marcaron una etapa, ahora es diferente pero la progresión de los chavales que vienen tirando abajo la puerta es increíble. Ahora soy de los mayores aquí en la selección y a los jóvenes los veo bien, con mucha proyección. Contentos de tenerlos aquí porque son grandes jugadores y nos va a ir muy bien», analizó el jugador de Alcalá de Henares.

El defensa del Madrid evitó cualquier tipo de polémica sobre su larga ausencia con Luis Enrique, que justificó desde los motivos deportivos sin pretender polémica alguna, muy adecuado a su estilo sobrio y alejado del divismo propio del fútbol actual: «Durante estos últimos dos o tres años, en los que he estado a un nivel muy bueno, sí me veía capaz de venir a la selección pero la competencia es muy grande. Por diferentes circunstancias dejé de venir, pero siempre por motivos deportivos que yo sepa. Nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique ni con ningún entrenador».

Ahora se abre una etapa nueva en la selección española y Nacho comienza contando para De la Fuente, al que definió como «muy cercano, muy cariñoso con todos los jugadores desde el primer momento». «Yo no lo conocía hasta que llegué aquí el lunes pero ya me habían comentado cómo era. Un entrenador muy cercano, que da cariño a los jugadores y eso es muy importante. Viene con muchísima ilusión de hacerlo bien», añadió sobre el técnico riojano.

La condición de comodín y jugador que cumple han marcado su carrera, y aunque está dispuesto a jugar allí donde el entrenador considere oportuno, reconoce que su demarcación natural es la de central. «Como central es donde más aporto pero al final todas las temporadas por circunstancias de lesiones me toca jugar en otras posiciones. Somos una selección a la que le gusta atacar y dominar con el balón. En ese sentido se parece a cualquier club grande, al Madrid, donde la defensa tiene que estar siempre muy pendiente, muy concentrada», explicó el zaguero sobre su visión de la defensa española, de la que por méritos propios vuelve a formar parte tras tanto tiempo de espera.