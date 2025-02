Luis Enrique: «Valoramos lo que hacen los jugadores en la selección»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 16 de septiembre 2022, 13:54 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Luis Enrique en estado puro. El seleccionador español se mostró fiel a sí mismo para defender la que es su última convocatoria previa a la que elegirá para el Mundial de Catar en menos de dos meses. A pesar de la continuidad en la lista, muy lejos de aquellos cambios constantes de sus primeros tiempos con España, las ausencias volvieron a pesar más que las presencias en una rueda de prensa de ambiente distendido.

«Ya sé que cada vez que hay una lista no entran todos los jugadores y son noticia los que no están, pero a mí me gustaría hablar de los que están. Da más morbo pero no quiero entrar en ese juego. Llevo a los 25 jugadores que considero. Los conozco, cualquiera que haya estado en una lista puede volver y de hecho así se ha visto. La puerta de la selección no está cerrada para ningún jugador español que esté en activo», regateó el entrenador asturiano en cuanto aparecieron en las preguntas los nombres de Iago Aspas, Sergio Ramos o Ansu Fati, los grandes ausentes.

Y es que Luis Enrique sigue apegado a su libro de estilo, que pasa por una confianza ciega en su criterio personal y el de su staff en la selección más allá del desempeño de cada jugador en su club. En este sentido, sorprendió la continuidad de Asensio, Jordi Alba o Ferran Torres en la convocatoria a pesar de la falta de confianza de Ancelotti y Xavi en el Madrid y el Barça. «Marco hizo una convocatoria del mes de junio excepcional, muy por encima de lo que esperábamos y además con un nivel de implicación excepcional. A mí me gusta ver que el jugador percibe que lo que hace en la selección es importante. Preferiría que jugasen en sus clubes pero no hay una fórmula mágica», detalló Lucho.

Más allá de ausencias y convocatorias discutidas, dos jugadores se estrenan con España en esta última ventana de selecciones previa al Mundial: Nico Williams y Borja Iglesias. «A Nico ya lo conocemos de las categorías inferiores y vemos su progresión. Es un jugador de banda y como extremo puro tiene que saber jugar también por dentro. Creo que está en ese proceso de mejora, también en cuanto al gol», detalló sobre el extremo del Athletic.

«A Borja lo conozco muy bien porque el año que yo estaba en el Celta él estaba en el filial y ya vino a entrenar con nosotros en la última parte del año. Tiene nivel para poder asociarse, gol... Me gusta mucho su estilo, siempre sonriendo sobre el campo», profundizó a continuación en cuanto al delantero del Betis, ariete específico de la convocatoria junto a Álvaro Morata.

Pendientes de Ansu Fati

La ausencia de Ansu Fati era otro de los puntos importantes del día, toda vez que el azulgrana sí fue uno de los elegidos por Luis Enrique en junio, cuando aunque no disfrutó de minutos estuvo en la concentración para así meter en dinámica de selección al joven talento, lastrado por las lesiones. «A Ansu Fati lo trajimos en junio para que se implicase y tuviese de nuevo contacto con el grupo. En su club solo ha jugado un partido como titular y esto me dice algo. Ojalá recupere su nivel pero yo ahora mismo no lo veo para la selección. Está en el proceso de mejora de la confianza tras mucho tiempo sin jugar y esperemos que en 30 días pueda estar», señaló el seleccionador sobre la situación actual del jugador, al que pese a todo se sigue esperando para el Mundial por su capacidad goleadora diferencial.

«No pretendo gustar a todos porque siempre he gustado a muy poquitos. La lógica en el fútbol y en las listas de Luis Enrique difícilmente, pero con la mentalidad que tenemos nosotros es más fácil que vengan jugadores de arriba», aseguró finalmente en cuanto a la posibilidad de llevar a tres delanteros en una hipotética lista de 26 jugadores.