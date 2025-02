Luis Enrique: «El futuro no existe»

José Manuel Andrés Zaragoza Viernes, 23 de septiembre 2022, 19:23 | Actualizado 21:27h. Comenta Compartir

Luis Enrique no piensa en el futuro. El seleccionador español sigue dejando su continuidad en el aire a menos de dos meses del inicio del Mundial de Catar, alimentando los rumores sobre el final de su etapa al frente de La Roja y sus posibles sucesores en el cargo. «Muchos condicionales, el futuro no existe. No habrá ninguna novedad porque no queremos que las haya, me preocupa solo el partido de mañana», zanjó el técnico asturiano.

Lucho es totalmente fiel a la filosofía del 'carpe diem', solo le interesa el presente, al menos según sus propias palabras. «Me fío mucho de las sensaciones, de lo que veo entrenando. Esta ha sido la mejor semana de entrenamientos en cuanto a intensidad y calidad en toda mi carrera como seleccionador. Los veo a todos preparadísimos, quizás pase en todas las selecciones por la cita que asoma tras las cortinas. Si siempre suelo estar contento, esta semana aún más», valoró, exultante con las últimas sesiones de preparación.

«Con todos, incluso los nuevos, el ritmo de entrenamiento ha sido bestial. Hemos podido trabajar y recordar cosas que habíamos trabajado previamente. Los he visto excepcionales y con la intensidad necesaria para poder competir», incidió. «Creo que es muy importante que los jugadores sientan la confianza del entrenador y yo lo que veo es que tengo un equipo de estrellas que además corren lo indecible. Luego si nos da para ganar o no ya lo veremos», añadió en el elogio a sus futbolistas

«Volver a jugar aquí en La Romareda, en una ciudad futbolera de siempre, es especial. Vamos a intentar hacer disfrutar a nuestra afición. Zaragoza me trae buenos recuerdos y eso que siempre vine de visitante y aquí el público aprieta. El estadio destila historia del fútbol. Ojalá el Zaragoza, junto a mi Sporting, recupere la primera categoría», señaló Lucho sobre el escenario del encuentro contra Suiza, al que la selección regresa 19 años después.

Posible tridente ofensivo

Aunque no aseguró con rotundidad nada concreto sobre el posible once para el encuentro frente a Suiza, el seleccionador dejó entrever la posibilidad de alinear un tridente de ataque formado por Ferran Torres, Morata y Sarabia. «En lo futbolístico primero tengo por norma decirles a los jugadores quienes juegan, pero no vas desencaminado», respondió cuando se le preguntó por esa combinación para la parcela ofensiva.

El seleccionador tuvo palabras de elogio para el novedoso sistema para transmitir órdenes a los jugadores durante los entrenamientos probado esta semana, una herramienta que incluso trasladaría a los partidos en caso de que esto fuera posible. «Hemos probado hasta con catorce jugadores. Me encantó y lo seguiré usando. El único hándicap es para el jugador por la tensión del partido pero como entrenador me gusta. Solo con que me dejaran decirle cosas al pivote ya me valdría», explicó en este sentido.

Por último, y aunque no es un asunto directamente relacionado con su gestión, Luis Enrique valoró aunque de forma muy sucinta, el escándalo desatado en la selección española femenina a raíz de la renuncia de hasta quince internacionales por sus desavenencias con la gestión del seleccionador, Jorge Vilda. «Esta es una situación totalmente anormal, con una difícil gestión, pero no tengo ninguna duda de que la Federación la va a gestionar de la mejor forma posible», valoró.

Ampliar Busquets: «Es mi última temporada de contrato pero luego no descarto nada» Sergio Busquets es uno de los nombres propios en el fútbol español en los últimos días, pero no por aquello que ocurre en el contexto de la selección española, de la que es capitán, sino por su hipotética continuidad en el Barça, con el que concluye su contrato en junio, desatando los rumores sobre una posible salida al Inter de Miami de la MLS estadounidense para la próxima temporada. «Lo único que te puedo decir es que es mi última temporada de contrato pero luego no descarto nada. No ha habido reuniones ni acuerdos con ningún club. Lo único que quiero es analizar la situación y decidir», detalló el mediocentro sobre su situación actual. «Está claro que no tengo 20 años, entiendo que haya rumores pero es una cosa y otra que se den como oficiales cosas que no han sido», añadió en este sentido, visiblemente molesto por las especulaciones sobre su futuro. En este sentido, el centrocampista de la Real Sociedad Martín Zubimendi es uno de los futbolistas que más gustan en Can Barça como posibles sustitutos de Busquets. «Los jóvenes vienen muy fuertes. Zubimendi es un grandísimo futbolista pero es jugador de la Real Sociedad y no sé lo que él quiere o si el Barça está interesado. Son aspectos que yo no controlo», zanjó en este sentido el jugador catalán. Por el momento, Busquets disfruta ejerciendo de veterano y mentor de una nueva generación de centrocampistas que vienen pujando fuerte tanto en la selección española como en el Barça. «Pedri y Gavi por juventud y por nivel son un lujo para disfrutarlos a mi lado en el Barça y en la selección. Ojalá puedan tener una trayectoria parecida a la mía y conseguir muchos éxitos, porque eso sería bueno para todos», señaló sobre dos de los jugadores más prometedores de la nueva hornada. «Ha sido un placer y un honor venir a la selección y disfrutar de este grupo, ahora más joven con el cambio generacional. Lo estoy disfrutando mucho, con la última Eurocopa en la que estuvimos a punto de colarnos en la final», aseguró al ser preguntado por sus sensaciones con España, antes de pasar de puntillas sobre el futuro de Luis Enrique, para el que en cualquier caso tuvo palabras de elogio: «Es una decisión personal del míster y del presidente. Lo único que te puedo decir es que todos los jugadores estamos encantados con él».