Luis Enrique, sobre Marcos Alonso: «Es la vez que más injusto he sido»

Las convocatorias de Luis Enrique siempre ofrecen salsa, pero para los choques ante Grecia y Suecia, en los que España se jugará su presencia en el Mundial de Catar, el seleccionador ofreció una lista que no da espacio a suspicacias. Si acaso, llamó la atención la ausencia de Marcos Alonso, destacado en la 'final four' de la Liga de Naciones. El seleccionador nacional admitió que el madrileño hizo méritos de sobra para estar en la lista, pero apuntó a la gran competencia que hay en el lateral izquierdo para explicar su ausencia. «Es la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso. Podría haber venido y ser titular en los dos partidos. Yo debo ser masoca. Me gusta tener ese problema. Esto invita a que los que vienen no se pueden dormir. Marcos, Reguilón u otros jugadores que han venido a ayudarnos a esa posición. Me gusta esa sensación de que me duermo dos segundos y se me va el tren. Es la vez que he sido más injusto con un jugador. He analizado todo en profundidad y pequeños detalles me hacen pensar que tanto José (Gayà) como Jordi (Alba) nos van a ayudar mucho», comentó.

Después de 235 días sin un futbolista del Real Madrid citado por La Roja, en esta ocasión Luis Enrique llamó a Dani Carvajal y evitó proporcionar argumentos a sus críticos, aunque eso, siempre lo ha dejado claro, le resbala. «Creo que cada lista tiene que tener su polémica. Hay algunas artificiales que todos sabemos. Hay algunas competiciones que no han venido jugadores de cierto club cuando han venido hasta cuatro o cinco jugadores que han pertenecido a la cantera de ese club. Es artificial, ridícula, sin sentido», proclamó.

«No ha habido una sola convocatoria en la que si Carvajal estuviera en condiciones hubiera faltado. No ha pasado en estos últimos tiempos por demasiadas buenas noticias. Muy contento de tenerle de nuevo en su nivel. Siempre ha sido un gran profesional y siempre hemos estado pendientes de su estado», incidió al valorar el regreso a la selección del lateral del Real Madrid.

El diestro de Leganés será un refuerzo importante para un escenario que, reconoció Luis Enrique, le genera «presión». «Bastante más que la Nations League. Espero no transmitirle esa presión excesiva a mis jugadores», aseveró el seleccionador español, que se congratuló también por el retorno de Ansu Fati más de un año después de su última presencia con La Roja, si bien dejó claro que no forzará al extremo del Barça, recién salido de lesión. «Vamos a tener mucho cuidado con todos los que vengan con molestias. El caso de Ansu es especial. Afortunadamente lleva un tiempo participando con alguna situación que tendremos en cuenta. Los futbolistas tienen que aceptar también que las lesiones forman parte de su carrera. Vamos a cuidar a todos y en especial, a Ansu. No correremos riesgos ni con él ni con sus compañeros», subrayó.

El asturiano lamentó la situación por la que atraviesa Ferran Torres, que apuró para disputar la final de la Liga de Naciones ante Francia y arrastra desde entonces una fisura en el pie derecho. «Nunca utilizo jugadores que estén con riesgo. Me sabe mal por Pep y por el City. Me comuniqué con ellos para pedir perdón. Cuando están con dudas les invito a que no jueguen con la selección», indicó.

Defensa del VAR

Aquel partido ante los 'bleus' quedó marcado por el polémico gol de Mbappé. Pese a verse perjudicado por una decisión más que discutible del VAR, Luis Enrique, que dio la lista desde la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, defendió su uso. «Me gusta, es una herramienta que me genera tranquilidad. Me gusta que el árbitro y el jugador sepan que si haces trampas te van a pillar. Creo que es positivo. Eso no significa que se erradique el error», comentó.

Sobre los duelos ante Grecia y Suecia, mandó un mensaje optimista. «Necesitamos ganar los dos partidos y dependemos de nosotros. Grecia nos costó en el primer partido. Ahora han cambiado y se muestran más sólidos. El segundo es un rival directo que nos ha costado doblegar. En Suecia no merecimos perder. Ahora tenemos la oportunidad de estar en Mundial y claro que hay presión. Si quieres ser futbolista de alto nivel, hay que convivir con esto. Tenemos una selección joven pero con un bagaje potente y los veteranos nos generan tranquilidad. Es un mix muy completo», dijo.

Se refirió por último a su renovación. «Hemos hablado dirección deportiva, presidente y yo. No habrá nada hasta que acabe el Mundial. Ya saben lo a gusto que estoy aquí. El futuro no existe, es irreal. Todavía queda un año para llegar al Mundial. Si hay un momento en el que no estamos a gusto, nos lo diremos. No hay tema ni nada que nos interese. Nos centramos en lo deportivo», atajó.