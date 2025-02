Luis Enrique: «La línea más potente es la defensa»

José Manuel Andrés Braga Lunes, 26 de septiembre 2022, 18:57 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

Luis Enrique no se aleja un milímetro del guion establecido. Pese a las muchas dudas que arrojó la actuación defensiva del equipo español contra Suiza, el seleccionador español se mantuvo inamovible en su férrea defensa de una zaga que califica como «la mejor línea del equipo» y consideró casi anecdótico y fruto de un aspecto difícilmente controlable la debilidad que mostró su equipo en las jugadas de estrategia y por arriba.

«Creo que la línea más potente es la defensa, a diferencia de lo que pensáis vosotros. El problema fue que Suiza tiene un nivel físico superior a la mayoría de selecciones. El error forma parte del fútbol y nosotros con eso perdemos poco tiempo», zanjó al ser cuestionado por las posibles dudas que los dos tantos de Suiza hayan podido generar en el vestuario de La Roja.

«En las acciones a balón parado da igual que seas once contra nueve, que puedes encajar gol. Recuerdo que tuve un entrenador con el que se convirtió casi en una obsesión y cada vez era peor... No pienso trabajarlo más allá del vídeo porque no tengo tiempo para ello. Ni lo mentes...», despachó en cuanto al trabajo de estrategia, un aspecto que no está entre las prioridades del entrenador asturiano.

Y es que a tenor de lo dicho por Lucho en la rueda de prensa, lo ocurrido en Zaragoza ya forma parte del pasado y ha sido analizado y metabolizado, con conclusiones diferentes en frío respecto a las que manifestó a la misma conclusión del partido. «Creo que dije exactamente que no recordaba una primera parte en la que estuviéramos tan imprecisos. Lo cierto es que luego no fue así», resumió en cuanto a su balance reposado de ese encuentro.

Aunque no sea una revolución ni mucho menos, frente a Portugal cabe esperar cambios en casi todas las líneas, tal y como reconoció a medias: «No sé si haré muchos cambios o no. Si me fijo en la alineación tres o cuatro cambios habrá, en los laterales y algo más. Luego los indiscutibles jugarán todos, seguro». También re refirió específicamente a la posición de delantero centro y las alternativas tras la apuesta por Marco Asensio como falso '9': «Independientemente de quién juegue de '9' tiene que hacer lo mismo, sea Álvaro, Borja o Marco. Ocupar los mismos espacios, dar apoyo a los compañeros en las situaciones de juego que estimemos oportunas, etc... Qué ocurre, que cada uno es distinto».

«Portugal es una selección que siempre la hemos definido como talentosa y con además de las individuales un físico poderoso. Ha ganado y recientemente ha conquistado la Eurocopa y la Liga de Naciones. Es un poco como en España, que siempre salen jugadores de las categorías inferiores. Quizás ahora mismo, respecto a la España actual, es un equipo más hecho. Con más jugadores titulares en sus equipos», reconoció finalmente el seleccionador español sobre el nivel actual del combinado luso, un rival de tronío ante el que pese a todo no renuncia a nada.