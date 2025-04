Ansu Fati, Thiago y Asensio suben al tren de Luis Enrique

Óscar Bellot Madrid Lunes, 23 de mayo 2022, 12:00 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Ansu Fati, Thiago Alcántara y Marco Asensio son las principales novedades en la continuista lista que Luis Enrique ofreció desde el museo de la selección española para los exigentes compromisos que La Roja disputará en junio, correspondientes a las cuatro primeras jornadas de la tercera edición de la Liga de Naciones y que servirán para volver a testar el nivel del combinado nacional de cara al Mundial de Catar.

El regreso del atacante del Barça, una vez recuperado de la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante buena parte de la temporada, es una de las noticias más destacadas de una convocatoria de 25 expedicionarios en la que también llama la atención la vuelta de Thiago Alcántara tras una sobresaliente campaña del centrocampista con el Liverpool, pero que se produce solo un día después de que el ex del Barça y Bayern de Múnich cayese lesionado frente al Wolverhampton en la última jornada de la Premier League, lo que pone en serio riesgo su concurso en la final de la Champions que medirá el sábado a los 'reds' con el Real Madrid en París.

«Hemos hablado con el jugador y, en principio, no reviste gravedad. Lo hemos convocado, está haciendo una gran temporada, no había tenido la oportunidad desde la Eurocopa. Estaremos a la expectativa de ver si llega a la final. En caso de que no, habrá que verlo con los médicos«, explicó Luis Enrique sobre el timonel del Liverpool en una rueda de prensa en la que incidió en que la decisión de llamar a Ansu Fati responde más al deseo de premiar a la joven perla del Barça y reintegrarle cuanto antes a la dinámica de la selección que al papel que pueda desempeñar en los cuatro duelos de junio, pues primará la cautela para evitar una recaída. «No vamos a correr riesgos», aseveró el gijonés.

Destaca asimismo la convocatoria de Marco Asensio, que llevaba más de un año y medio sin vestir la elástica nacional, aunque fue uno de los principales referentes del combinado de Luis de la Fuente que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis Enrique no escondió que las bajas de atacantes como Mikel Oyarzabal o Yéremy Pino han allanado el retorno del futbolista del Real Madrid, pero le animó a aprovechar la oportunidad para subirse al tren de Catar.

Respecto a la anterior convocatoria para los amistosos que la selección española disputó en marzo frente a Albania e Islandia, se caen Diego Llorente y los lesionados Pedri y Yéremy Pino. Regresan, por el contrario, dos fijos en los planes de Luis Enrique para Catar como son Iñigo Martínez y Sergio Busquets, además de la previsible vuelta de Ansu Fati y la más sorprendente de Asensio. Por lo demás, se consolida el sorpasso de David Raya a David de Gea.

Frenético calendario

La Roja se medirá a Portugal el 2 de junio en Sevilla (Benito Villamarín, 20:45 h.) y visitará a la República Checa en Praga el día 5 (Sinobo Stadium, 20:45 h.). Cuatro días después de ese enfrentamiento con el combinado centroeuropeo, la tropa de Luis Enrique se desplazará a Ginebra para enfrentarse a Suiza (Stade de Genève, 20:45 h.) y cerrará el intenso maratón de encuentros programados por la UEFA recibiendo a la República Checa en Málaga el día 12 (La Rosaleda, 20:45 h.).

Luis Enrique reconoció que se trata de fechas duras para los convocados al tratarse del cierre de la temporada, pero reivindicó el atractivo de la Liga de Naciones y alertó sobre la raza de los adversarios con los que se topará España. «Todas nos van a poner complicaciones. Portugal es aspirante a conquistar títulos. República Checa y Suiza son selecciones que se comportan diferente contra nosotros. Me gusta esta competición por el nivel de los rivales y por el reciente pasado que hemos tenido en ella», expresó el seleccionador, que se verá las caras con los 25 citados el lunes 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13:30 horas.

Los 25 convocados Porteros: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Defensas: Iñigo Martínez (Athletic), Pau Torres (Villarreal), Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba y Eric García (Barcelona), Laporte (Manchester City), Azpilicueta y Marcos Alonso (Chelsea).

Centrocampistas: Busquets y Gavi (Barcelona), Koke y Marcos Llorente (Atlético), Rodri (Manchester City), Thiago (Liverpool) y Carlos Soler (Valencia).

Delanteros: Morata (Juventus), Marco Asensio (Real Madrid), Raúl de Tomás (Espanyol), Dani Olmo (RB Leipzig), Sarabia (Sporting Club), Ansu Fati y Ferran Torres (Barcelona).