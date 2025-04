Luis Enrique: «Sin presión no seríamos la selección española»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 10 de noviembre 2021, 18:09 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

Dicharachero y bromista, Luis Enrique lanzó un mensaje de esperanza la víspera del crucial litigio contra Grecia, en el que España se juega seguir dependiendo de sí misma para estar en el Mundial de Catar. «Tengo mucha suerte porque después de ver las dos sesiones de entrenamiento que hemos realizado en Las Rozas soy más que optimista. La confianza, el ritmo, la calidad que tienen hace que me sienta más que tranquilo a la hora de preparar este partido. Soy muy afortunado de ser el seleccionador de un país que tiene 40, 50 o me atrevería a decir que hasta 60 jugadores de nivel para venir a la selección. Pero va a ser un partido difícil», señaló.

Sus palabras el día que dio la lista de convocados reconociendo que sentía presión por la situación de La Roja trajeron cola y el asturiano las matizó en el Olímpico de Atenas. «Luis Enrique ha nacido con presión. Llevo desde los 18 años aguantando con presión y me siento a gusto, me va la marcha y me va el ritmo. Después de ver cómo se entrena el equipo solo puedo transmitir la confianza que me dan», dijo el preparador, que ante la avalancha de preguntas sobre la responsabilidad que pesa sobre el combinado nacional, bromeó con los periodistas. «Os veo un pelín preocupados con la presión. ¿Qué os pasa? Llevo de jugador quince años y de entrenador diez o doce. Presión… bendita presión. Darnos toda la presión del mundo porque este equipo ha demostrado que con presión rinde. Sin presión no seríamos la selección española», aseveró.

Luis Enrique vaticinó un partido duro y posiblemente muy distinto del de la primera vuelta contra el bloque heleno. «Grecia ha cambiado el sistema. Contra nosotros jugaron 4-5-1 y fueron muy defensivos. Gracias a ese cambio de sistema han hecho muy buenos partidos y resultados. Me espero a una Grecia motivada en su estadio. Es un equipo que defiende bien. Nos va a costar cuando tengamos el balón y nos va a costar si no les presionamos bien porque saben qué hacer cuando tienen el balón», apuntó.

Las palabras de Rodri Hernández en Radio Marca negando que España estuviese obligada a estar en el Mundial levantaron polvareda y a Luis Enrique le preguntaron por lo mismo. «España está obligada a intentar ganar cada partido. Luego al final se hace la suma. Pero la obligación es ganar cada partido y hacerlo con nuestras armas. Siempre hay presión para ganar», indicó el gijonés.

«Solo existe Grecia en Atenas»

Enfatizó que a sus pupilos solo les preocupa el duelo contra Grecia y negó que puedan tener la atención dividida pensando también en el envite del domingo frente a Suecia en La Cartuja. «No hay ningún atisbo de duda. Solo hay un partido. No existe ningún otro partido más. Solo existe Grecia en Atenas. No va a haber equivocación en que alguien piense en otra cosa porque no existe», atajó.

Puso en valor a la selección griega. «Es un equipo muy bien organizado, ya lo fue con el anterior sistema. En España les generamos menos ocasiones de las que nos hubiera gustado. Con el cambio de sistema tienen la posibilidad de jugar bien, pero también cabe la posibilidad de que con nuestro juego les encerremos atrás. Eso es lo que cuesta más, pero tenemos recursos de sobra con el juego individual y colectivo para solventarlo. Firmaría tener un partido en el que encierro al rival en su área. Cualquier situación que se dé estamos acostumbrados a ellas», subrayó.

Alabó a Dani Carvajal, que vuelve con la selección más de un año después de su última presencia. «Entrenar a Carvajal y convocarlo es un gusto. Detrás del excelente jugador hay una gran persona, madura, que sabe afrontar la adversidad. Es un placer volver a tenerle con nosotros. Ha ido cambiando cosas, explorando cosas que le pueden hacer mejorar su rendimiento. Le he visto con la misma ilusión, con las mismas ganas de aprender y con la misma intensidad en los entrenamientos», dijo sobre el lateral del Real Madrid.

Y cerró su intervención en la misma línea con que la abrió cuando se le cuestionó por lo que supondría quedar apeado del Mundial. «Hay que ser optimista y pensar que todo va a salir muy bien porque los pensamientos generan una energía positiva. Soy muy happy y pienso que vamos a ganar los dos partidos».

Ampliar Dani Carvajal, durante la rueda de prensa. Alkis Konstantinidis (Reuters) Carvajal: «Todo pasa por ganar mañana» Dani Carvajal está como un niño con zapatos nuevos. Aunque el lateral del Real Madrid es uno de los futbolistas con más experiencia y galones de cuantos figuran en la lista de 25 convocados por Luis Enrique para las dos finales frente a Grecia y Suecia, las lesiones solo le permiten contabilizar 25 internacionalidades. Más de un año después de su última presencia con La Roja, ha vuelto en un momento crucial y no duda en enfatizar la importancia de dejarse la vida en Atenas. «Necesitamos ganar sí o sí mañana y que ello nos dé la posibilidad el domingo de estar en Catar ganando a Suecia. Pero todo pasa por mañana. La repesca va a ser muy dura y difícil y vamos a intentar evitarla por todos los medios«, dijo en sala de prensa. Incidió Carvajal en que habrá muchos elementos a tener en cuenta para salir vivos del infierno de Atenas. «La experiencia va a ser un factor importante de cara al partido de mañana, pero también el desparpajo, la intensidad… Son muchos factores que tenemos que manejar bien ante Grecia porque nos va a costar», apuntó. Ensalzó a Luis Enrique, al que ve en una corriente similar a la de Julen Lopetegui, de quien en su día proclamó que el técnico con el que se había sentido más cómodo. «Con Lopetegui tuve una experiencia muy buena a nivel personal, pero también lo he dicho de Luis Enrique. Ya en su primera convocatoria me quedó plasmada su idea de juego. Le gusta que se trabaje por y para el equipo. Yo veo y entiendo así el fútbol y tanto él como Lopetegui ven el fútbol de manera parecida», manifestó. Proclamó su alegría por poder vivir una nueva aventura con La Roja. «Parecía que era mi primera vez, mi primera convocatoria con la selección. Llegué con una sonrisa de oreja a oreja y estoy disfrutando de cada minuto. Venir a la selección es algo muy especial, algo que sueñas de niño. Estar aquí es fantástico e intento aprovechar cada instante». Enfatizó por último que España está obligada a ganar todos los partidos. «Es el objetivo desde que nos ponemos esta camiseta y así vamos a salir mañana. Es el único camino que manejamos desde el grupo», aseveró.