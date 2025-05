Luis Enrique: «Habrá sorpresas antes del Mundial»

Óscar Bellot Sevilla Miércoles, 1 de junio 2022, 19:02 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

Luis Enrique tiene cada vez más definido el bloque con el que la selección española acudirá al Mundial de Catar, pero aprovechó la previa del debut de La Roja en la tercera edición de la Liga de Naciones ante Portugal para dejar claro que el grupo no está, ni mucho menos, cerrado. «Es cierto que mis listas van siendo previsibles, porque es lógico. Los jugadores que me han dado confianza pueden venir, pero no son tontos y saben que las listas siempre están abiertas. Habrá sorpresas antes del Mundial, con jugadores jóvenes o no tan jóvenes que den un nivel muy alto», remarcó.

El preparador asturiano mostró su atracción por un torneo que nació para ocupar el espacio de los intrascendentes amistosos de otro tiempo, pero que se ha consolidado por su vibrante nivel. «Es una competición que, además de que nos trae muy buenos recuerdos, con un formato muy bonito, nos motiva», analizó Luis Enrique, que asume el apretado calendario que deparará a La Roja cuarto encuentros en once días sin ánimo de entrar en controversias de ningún tipo. «Solo tenemos cinco fechas FIFA y están colocadas como están. No me voy a meter en polémicas de si me gustan o no. Me centro en lo que puedo controlar, que es relativamente poco fuera de la selección», acotó.

Remarcó que el objetivo de España es «intentar ganar esta competición, algo que considera «muy difícil» por el alto nivel de los rivales. «No creo que haya ningún miembro del grupo A que gane todos los partidos, pero nuestro objetivo es siempre aspirar a lo máximo», incidió.

Los adversarios suelen poner el foco en el potencial ofensivo de la selección española y su juego combinativo, pero Luis Enrique destacó las capacidades defensivas de la tropa que comanda. «Es un equipo que llama la atención por la posesión de balón, pero somos una selección top en el plano defensivo», apuntó el gijonés. Sobre Portugal, apuntó que se trata de una selección «muy bien organizada» y valoró «la calidad individual» que tienen sus futbolistas. «Solo hay que fijarse en el montante que mueven sus jugadores y vienen de ganar cosas importantes», desgranó.

Analizó la situación de Ansu Fati, que regresa a La Roja tras pasar casi toda la temporada en el dique seco. Luis Enrique asume que tendrá que ir con calma con el extremo del Barça, pero considera que sus problemas físicos han quedado atrás. «De Ansu hay que olvidarse de su lesión. Está recuperado, lleva jugando en el Barça en el último medio mes y medio, aunque ratitos. Cuando un jugador lleva mucho tiempo sin jugar, lo que necesita es jugar», indicó el preparador. Dejó claro, eso sí, que se trata de partidos oficiales y necesita que los jugadores «estén al cien por cien».

«Lo de Busi es excepcional»

Tuvo buenas palabras para Marco Asensio, una de las sorpresas de esta convocatoria ya que el futbolista del Real Madrid no viste la elástica nacional desde hace un año y medio. «Es un jugador top, tiene una calidad enorme. Siempre he considerado que el jugador que viene es porque lo merece. Lo importante es estar, entrenando lo he visto muy bien y ya veremos cuando compita», comentó sobre el balear.

Y se deshizo en elogios hacia la figura de Sergio Busquets, al que dio descanso en los amistosos frente a Albania e Islandia, pero al que volverá a entregarle el bastón de mando en la Liga de Naciones y, por supuesto, también en el Mundial de Catar. «Lo de Busi es excepcional. Muchas veces criticado de manera totalmente injusta. Es el que más minutos ha jugado. Le di descanso en marzo. Le daría también en junio, pero no me puedo dar muchos caprichos porque lo quiero tener. Es un jugador indispensable e importantísimo para nosotros», resumió.

Busquets: «Si el Real Madrid ha ganado la Champions es porque se la ha merecido» El partido ante Portugal en el Benito Villamarín no será uno más en la carrera de Sergio Busquets. El pivote alcanzará frente al combinado luso las 134 internacionalidades con la selección española, rompiendo el empate que le situaba junto a su ahora técnico Xavi Hernández en el tercer cajón del podio histórico de La Roja. El futbolista del Barça se mostró satisfecho por este hito que le deja ya por detrás solo de Sergio Ramos e Iker Casillas. «Sus carreras han sido muy largas. Yo he ido disfrutando siempre, he tenido la suerte de compartir vestuario y tiempo con ellos y es un orgullo poder pasarlos. Es una cifra más y cada uno tiene que estar orgulloso de las suyas. Estoy orgulloso de superar a Xavi ahora», señaló. El capitán de La Roja valoró los elogios de que minutos antes le había hecho objeto Luis Enrique. «Muy agradecido por su confianza y sus palabras, por todo lo que da al grupo y a mí personalmente. Yo trato de devolvérselo, y ojalá esto dure mucho. En cuanto a la dosificación es difícil, en el Barça siempre me han respetado las lesiones, me he cuidado mucho... y a partir de ahí deciden los entrenadores», comentó en su regreso al combinado nacional tras perderse los amistosos de marzo. Cuatro días después de que el Real Madrid conquistase la Decimocuarta en París, Busquets puso en valor los méritos del equipo de Carlo Ancelotti. «Si la ha ganado es porque se la ha merecido. Independientemente de cómo han ido las eliminatorias, quizás con suerte en algún partido, pero si han ganado ahí es merecido», resaltó al término de la que ha sido una campaña muy complicada con el Barça. «Envidia sana de poder luchar por todas las competiciones, sea el Madrid o el que sea. Hay que felicitarlos, yo me centro en mi equipo y en mi selección y ojalá podamos vivir nosotros esas cosas», dijo.