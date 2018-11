Liga de Naciones Luis Enrique: «El fútbol hoy no ha sido justo para nosotros» Luis Enrique, seleccionador español. / Afp «El equipo se ha merecido más, en ningún caso llevarse una derrota de este estadio», señala el seleccionador español COLPISA Jueves, 15 noviembre 2018, 23:41

Luis Enrique cosechó en el Maksimir Stadion su segunda derrota como seleccionador español. El 3-2 que le infligió Croacia a España dejó con mal sabor de boca al técnico, pese a que quiso poner en valor el trabajo realizado por sus pupilos, sobre todo en la segunda parte. «Reflexión en caliente porque me gustaría analizarlo, ver el partido completo. Ha sido una gran segunda parte de los dos equipos, hemos estado mucho mejor que en la primera, en la que no hemos generado peligro por las muchas imprecisiones. El equipo se ha merecido más, en ningún caso llevarse una derrota de este estadio. El primer gol viene de un error y el segundo ha sido en un balón parado. Y, a última hora, han tenido la fortuna cuando los dos estábamos a la desesperada», señaló en declaraciones efectuadas a Teledeporte.

Aludió el gijonés a lo complicado del grupo que le tocó a España en la Liga de Naciones. «Evidentemente, era mucho mejor haber ganado. En la segunda parte hemos hecho merecimientos, ellos han decidido jugar con contragolpes y no presionar muy alto. Esto indica que era un grupo muy muy difícil, no esperábamos evidentemente estas dos derrotas, pero hasta la última jornada vamos con opciones. Si empatan, pasará España», apuntó.

Dijo no sentirse preocupado por las dos derrotas seguidas que ha encajado el combinado español, ante Inglaterra en el Benito Villamarín y frente a Croacia en el Maksimir Stadion. «Me preocupa evidentemente las posibles cosas que tengamos que ajustar, como en todos los partidos. Me ha gustado mucho el equipo en la segunda parte, lo que he visto. Le hemos dado la vuelta dos veces al marcador, hemos merecido, hemos dado al larguero, algunas tan claras que parecía increíble que no entraran. Creo que el fútbol hoy no ha sido justo para nosotros», manifestó el seleccionador.

Unas ideas en las que luego abundó en rueda de prensa. «Todas las derrotas son dolorosas pero esta más porque creo que es inmerecida. Ha sido una primera parte muy igualada, en la que nos ha costado mucho generar peligro, con muchas perdidas de balón, dominando el partido sin generar ocasiones de gol. La segunda mucho mejor y bonita, con cinco goles entre dos selecciones que quisieron ganar», indicó. «Hemos sido mejores, nos hemos tenido que levantar dos veces y hemos tenido más ocasiones para llevarnos el partido que se remata perdiendo. Es un resultado que al menos otorga la posibilidad a Croacia de pasar si gana en Wembley y la tiene Inglaterra también. Si empatan pasamos nosotros, por lo que seguimos teniendo opciones», agregó.

Luis Enrique reclamó además paciencia con futbolistas jóvenes en un momento de cambio en La Roja. «Es la realidad. Cuando llegamos a la selección sabíamos la situación tras el Mundial, el cambio generacional y estamos intentando crear un equipo. Hay gente joven que necesita confianza y partidos. Tienen margen de mejora. Me encantaría jugar la fase final este verano, pero si no llega seguiremos haciendo crecer a jugadores en la clasificación a la Eurocopa. Ese es el objetivo», remachó.

Busquets: «Nos han condenado errores puntuales»

Antes que Luis Enrique habló Sergio Busquets a pie de césped. «Ha sido una pena que metieran, aunque un empate no nos servía de mucho. No ha podido ser», dijo el centrocampista, que resaltó el empuje con que acometió el choque la selección croata. «Ellos han salido muy fuertes, hemos tenido algún tipo de problema en la primera parte, en los primeros minutos. En la segunda han bajado físicamente y hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en el área pequeña», manifestó el azulgrana.

Consideró Busquets que La Roja debió sacar más del Maksimir Stadion. «Merecíamos más, merecíamos ir por delante, pero por unas cosas o por otras no ha podido ser y ahora hay que esperar a que Inglaterra y Croacia empaten el domingo porque no dependemos de nosotros mismos», valoró el mediocentro, que aludió a la dificultad de los rivales con que se ha topado España en esta Liga de Naciones. «Era un grupo muy difícil, con selecciones fuertes, que venían en forma del Mundial. Hemos sido la mejor selección del grupo, pero nos han condenado errores puntuales».

Su compañero Dani Ceballos, autor de uno de los tantos del partido, abundó en el desencanto con que salieron los españoles del Maksimir Stadion. «Estamos jodidos, fuimos superiores desde su primer gol. Luego encajamos el segundo y respondimos otra vez. Con lo poco que han hecho se llevan tres puntos que no se merecían», se lamentó.

No quiso detenerse demasiado el madridista a valorar su actuación personal. «Me encuentro muy bien a nivel individual, pero lo importante es el equipo y ganar que era el objetivo y no lo hemos conseguido. Queríamos ganar para estar en la siguiente fase y ahora hay que esperar a que Croacia empate en Wembley para estar en la final a cuatro».