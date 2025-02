Luis Enrique: «Nos hemos contagiado de la ilusión de la gente»

colpisa Martes, 29 de marzo 2022, 23:10 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

Satisfecho por el trabajo bien hecho en esta semana de concentración, por la actitud y el juego de la selección, por los cinco goles a Islandia y por el inmenso apoyo que la afición manifestó tanto en Barcelona como La Coruña. Así terminó Luis Enrique Martínez tras esta primera ventana del año, con la mirada puesta ya en la Liga de Naciones y el Mundial de Catar.

«Nos hemos contagiado un poco de la ilusión que se veía en la grada y hemos estado a la altura del partido, con muchas ocasiones de gol, lucidez y jugadores a muy alto nivel», analizó el técnico asturiano, cuyo nombre fue coreado desde el público que llenó prácticamente el estadio de Riazor.

«Lo que respiramos desde hace tiempo en la selección es una ilusión tremenda por mejorar. No hay un entrenamiento en el que no lo vea. Somos optimistas para cuando nos enfrentemos a rivales que nos pongan a prueba», reflexionó el entrenador gijónes tras el choque.

A vueltas con su renovación más alla del Mundial de Catar, insistió en la idea de que está feliz en La Roja y «no hay nada que firmar». «Estoy tan a gusto y me consta que la Federación también conmigo que cuando todo fluye no es necesario firmar contratos», remarcó.

Se sinceró Luis Enrique en TVE al preguntarle por el sorteo de la fase final de la Copa del Mundo que tendrá lugar el próximo viernes. «No es que me haga mucha ilusión viajar a Doha, para que te voy a engañar, pero representar a mi país a un sorteo del Mundial es algo que no he vivido y por ello voy con muchas ganas».

Morata: «Hemos ensayado muchas cosas esta semana»

Por su parte, el bigoleador Álvaro Morata se quedó con el apoyo del público y el hecho de haber podido ensayar muchas cosas a lo largo de esta concentración de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022.

«Estoy muy contento sobre todo por ver cómo la gente está con nosotros. Tanto en Barcelona como aquí, en La Coruña, ha sido increíble, y eso nos hace estar felices y seguir soñando con el futuro. Tenemos muchos jugadores jóvenes que invitan al optimismo», analizó el delantero de la Juventus.

«Hemos tenido una buena semana para trabajar y ensayar muchas cosas que cuando hay competición no hay tiempo de probar», insistió en su análisis el punta madrileño. ¿Goleador de la selección? «Da igual quien meta los goles mientras hagamos buenos partidos y ganemos. Estoy muy contento por todos. Hemos terminado muy bien esta concentración».

Sarabia: «Estamos muy preparados para lo que viene»

Pablo Sarabia fue otro de los triunfadores de la noche festiva de España en Riazor. Salió por Dani Olmo a falta de poco más de media hora para el final y respondió con dos goles. «Hemos disfrutado de dos partidos con aficiones muy involucradas con España y no hay nada más bonito que eso», destacó el delantero del Sporting lisboeta.

«Estoy muy contento con la temporada que me está saliendo. Salí al Sporting para buscar minutos y sensaciones y estoy en un momento muy bueno de confianza», destacó el ex del PSG, indiscutible para el seleccionador español gracias a su versatilidad, compromiso y pegada.

«Estoy muy agradecido a Luis Enrique desde que apostó por mí para la Eurocopa y siempre que participo intento aprovechar los minutos y devolverle esa confianza. Hemos jugado muy serios estos dos amistosos y esa es la mejor forma de afrontarlos. El equipo tiene las ideas muy claras y está muy preparado para lo que viene», concluyó en Teledeporte.