Luis Enrique abre la puerta al regreso de Piqué a la selección

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 18 de marzo 2022, 14:43 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

Luis Enrique sorprendió este viernes al abrir la puerta de la selección española a Gerard Piqué, veterano central del Barça que renunció a La Roja tras la Copa del Mundo de Rusia. «Cumple cualquier requisito que necesita para venir a la selección. Si él quiere y tiene ganas, puede ser, es una posibilidad», fue su respuesta al ser preguntado por si cabría la posibilidad de que el central catalán fuese alistado para el próximo certamen universal de Catar

Piqué anunció que no volvería a ir con España en agosto de 2018. «Sí, hablé con Luis Enrique hace una o dos semanas. Me llamó y le comenté que la decisión estaba tomada hace tiempo, y muy meditada. Fue una etapa muy bonita en la que gané la Eurocopa y el Mundial. Ahora me quedo centrado en el Barça durante muchos años y para disfrutarlo muchísimo», aseguró en la previa de la Supercopa de España en Tánger.

Desde su primera convocatoria en febrero de 2009, Gerard Piqué ha defendido la camiseta de la selección española en 102 partidos, los mismos que Raúl González, ocupando el undécimo lugar entre los futbolistas que más veces han jugado en la historia con 'La Roja'.

Tras ofrecer en el estadio del Espanyol la lista para los próximos amistosos ante Albania e Islandia, Luis Enrique tuvo un emotivo recuerdo para Mikel Oyarzabal, ausencia destacada por una grave lesión de rodilla. «Nos acordamos de él en este momento delicado y duro, pero con su entereza, personalidad y nivel físico estoy seguro de que va a estar rápidamente recuperado. Mucho ánimo y le estamos esperando», subrayó el asturiano.

Explicó que la ausencia de Busquets se debe a una decisión personal y es algo coyuntural. «Lleva más de 3.700 minutos y mucho tiempo en el ojo del huracán, pero está haciendo una temporada espectacular y prefiero que desconecte esta semana y disfrutar de la mejor versión de nuestro capitán para los partidos de junio».

En una comparecencia muy en clave Barça, elogios de Lucho a Pedri. «Le veo en una línea de mejora absoluta tras una temporada difícil porque las lesiones le impidieron tener regularidad. Es un placer ver jugadores de su perfil que aportan cosas diferentes. Se anima a llegar más al gol, algo de lo que hablamos y que va a tener seguro», reflexionó el seleccionador. Sobre las comparaciones, siempre odiosas, comentó que seguro que a Pedri le gusta que le asemejen a Iniesta y Messi, pero que en todo caso no le va a afectar porque «está muy bien rodeado y sabe lo que tiene que hacer».

Sintonía con Xavi

¿Xavi?: «No estoy aquí para calificar si lo está haciendo bien o mal, pero lo que me gusta es ver a entrenadores ofensivos y él lo es. se ve no porque los goles que marca el Barça sino por la elección de los jugadores. Me distrae mucho y me gusta mucho ver entrenadores así. Tenemos cosas parecidas pero con matices».

Sobre el regreso de La Roja a Cataluña, Luis Enrique tiró de manual: «La gente del deporte estamos siempre apartados de temas políticos que puedan pulular por el ambiente. Cualquier lugar de España está bien para que los aficionados disfruten del equipo nacional. Vale para Barcelona y para cualquier otra ciudad», subrayó.

Afirmó que no ha visto la necesidad de hablar con César Azpilicueta y Marcos Alonso a causa de los problemas del Chelsea derivados de la situación del magnate ruso Roman Abrámovich.

Reconoció que Oihan Sancet le gusta mucho y está en su prelista aunque, de momento, sigue en la sub-21 a las ordenes de Luis de la Fuente. «Es uno de los jóvenes que seguimos muy de cerca», subrayó sobre el delantero del Athletic.

Por último, Luis Enrique asumió toda la «responsabilidad» de la marcha a finales de Jesús Casas, que dejó de ser su segundo en el cuerpo técnico de la selección, un puesto al que accedió tras la marcha de Robert Moreno. «Este staff está en continua evolución y hay que adaptarse, igual que los jugadores».