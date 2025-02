De la Fuente: «El año 2024 es muy difícil de mejorar»

Óscar Bellot Madrid Jueves, 14 de noviembre 2024, 21:26 Comenta Compartir

Luis de la Fuente sacó pecho este jueves de los extraordinarios logros conseguidos por la selección española, a la vez que aludió a los desafíos que aguardan en el futuro a una selección que no se cansa de ganar. ¿Qué nota le pone al año 2024?, le preguntaron al técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca. «Siempre hay margen de mejora, pero objetivamente es muy difícil de mejorar. Por datos, es muy difícil de mejorar. Nuestra idea es acabar ganando estos partidos y el siguiente año seguir mejorando. La Nations League, la clasificación para el Mundial… Hay retos impresionantes, muy atractivos y muy motivantes», explicó.

Nada detiene a La Roja desde que De la Fuente asumió el cargo, ni siquiera las lesiones de futbolistas tan señalados como Rodrigo Hernández o Dani Carvajal, cuyas ausencias sí están mermando seriamente a los clubes en los que se desenvuelven pero no a la selección. De la Fuente considera que la razón es el gran fondo de armario que tiene a su disposición. «Tenemos la suerte de contar con grandísimos futbolistas. Tenemos dos o tres futbolistas por posición de un grandísimo nivel. Contar con Pedro Porro, Mingueza, Martín Zubimendi, que sabéis lo que pienso de él, o Merino es un lujo y una confianza en que las cosas van bien. Hay futbolistas para reemplazar estas situaciones tan adversas que nos dan una garantía», analizó el preparador de Haro en una rueda de prensa que comenzó una hora más tarde de lo previsto dado que la selección aterrizó en Copenhague con una hora de retraso, pero que resultó plácida.

Quizás el asunto más caliente al que tuvo que responder el seleccionador español fue la ausencia de Iñigo Martínez, que está rayando a gran nivel con el Barça pero que se quedó fuera de la lista y tampoco entró en la convocatoria cuando hubo que buscar un recambio para el lesionado Pau Torres dado que De la Fuente prefirió a Pau Cubarsí. «Entran otros en mis planes y son otros con los que queremos contar. Es tan sencillo y sin ningún desaire. Pensamos en otros jugadores», desgranó sobre la ausencia del central vasco.

Tranquilizó sobre el estado de Morata y Fabián, entre algodones para el duelo ante Dinamarca, el primero por el golpe en la cabeza que sufrió la semana pasada y el segundo por un virus estomacal. «Están bien. Álvaro ya ha entrenado casi sin normalidad porque seguimos el protocolo para estos golpes en la cabeza. Fabián ha tenido este problema gástrico, no ha podido entrenar esta mañana pero mañana si no está desde el principio, espero que esté en condiciones de estar en la convocatoria», apuntó el seleccionador.

Pese a que a España le bastaría con un empate en Dinamarca para atar el primer puesto del grupo, De la Fuente no se plantea repartir minutos pensando ya en el duelo del lunes frente a Suiza. «Mañana es un partido muy importante. Queremos ser primeros de grupo y seguir con la dinámica ganadora que tenemos. Sacaremos el mejor equipo para ganar mañana, no hacemos cábalas, no pensamos en el día después», manifestó.