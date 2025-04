Lamine Yamal se doctora en el Bernabéu

Lamine Yamal y Rodri fueron las mejores noticias para España en el intenso amistoso frente a Brasil, un trepidante cúmulo de goles, amonestaciones y ... acciones cargadas de tensión que arrojó la sensación de que había mucho en juego más allá de que no fuera un compromiso de competición oficial.

Lo del mediocentro del Manchester City, que había vivido unos días previos complicados por el fallecimiento de su abuelo, no sorprende tanto. Es quizás el único jugador español que hoy por hoy destaca como el mejor del mundo en su posición y por tanto también la piedra angular en La Roja. Alrededor de él gira el juego de la selección. Sin embargo, no deja de impresionar la explosiva combinación de talento y descaro que atesora el extremo del Barça.

En el Santiago Bernabéu, el hogar del gran rival, Lamine Yamal conquistó al público a base de desbordes inverosímiles. Volvió loca a la zaga brasileña, con Wendell, Beraldo y Joao Gomes, autor del dudoso primer penalti a favor de España, como víctimas propiciatorias. Regates de todo tipo y recursos prácticamente de ilusionismo lo encumbraron en un escenario imponente y ante un rival de primer nivel.

Desde el primer día, con aquel debut en Georgia en septiembre, el azulgrana demostró que no le pesa la presión. Aquel día en Tiflis se convirtió en el debutante y goleador más joven en la historia de la selección española. Tenía 16 años y 57 días. No obstante, le faltaba una actuación deslumbrante frente a una potencia mundial como Brasil y ya la tiene. Lamine Yamal ha llegado para liderar durante muchos años el ataque de España. «Ha estado brillante, pero me gusta ser prudente porque a estos chicos tan jóvenes y con tanto talento hay que darles su tiempo. Llegará muy alto», señaló De la Fuente, consciente de que cuenta con un diamante en bruto, pero prudente en la gestión de los más jóvenes, un aspecto en el que le sobra experiencia.

La vibrante igualada ante Brasil arroja conclusiones positivas para el riojano, que cuenta con un centro del campo de muchos quilates, en el que Rodri ejerce de ancla con un repuesto de máxima garantía como Zubimendi e interiores o mediapuntas con amenaza de cara a la puerta rival como Fabián Ruiz, Sancet o Dani Olmo. El del Leipzig, que en España pasa más desapercibido de lo que por su fútbol debería puesto que ha desarrollado toda su carrera lejos de la Liga, es un recurso muy necesario ante la falta de gol en otras posiciones.

Y es que los tres tantos, dos de ellos de penalti, no deben esconder que España tiene ahora mismo un problema en la posición de delantero. Nico Williams y Lamine Yamal generan un elevado volumen de acciones de peligro, pero sus cifras realizadoras no compensan el momento dubitativo de los arietes de La Roja. Resulta alarmante la compleja relación entre Morata, el 9 titular, y parte de la afición española. Pitado por el público del Bernabéu, en un triste episodio que recordó lo ocurrido en la Eurocopa de 2021 en La Cartuja, el madrileño atraviesa por una racha negativa sin que la alternativa de Joselu tampoco convenza ahora mismo.

Dudas con los delanteros

Gerard Moreno no es un punta al uso y con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, De la Fuente no parece muy decidido a abrir el abanico más allá de lo ya conocido. «Me duele en el alma que en mi país se pite a un jugador de la selección. El Bernabéu ha estado enorme, pero como español siento vergüenza cuando se pita a un jugador de España. Aquí hay que dejar aparte los colores de los clubes, y eso es un trabajo de la prensa», valoró el seleccionador sobre los pitos a su 9 titular.

Lo que no preocupa a De la Fuente es el error puntual de Unai Simón en el primer gol de Brasil, que rubricó Rodrygo. El técnico de Haro sigue depositando toda la confianza en su guardameta titular, que a pesar del fallo evidente en la salida de balón que metió a la Canarinha en el partido volvió a mostrar una notable capacidad para reponerse, al estilo de lo que ocurrió en el duelo de octavos de la última Eurocopa frente a Croacia. Después de quedar señalado por una acción negativa, se rehízo para detener un disparo a quemarropa del propio Rodrygo cuando la pentacampeona había igualado el duelo y La Roja seguía en shock. «Ha fallado hoy como falla cualquier otro jugador. Nos hizo campeones en junio parando los dos penaltis en la Nations League», recordó.