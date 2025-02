Lamine Yamal deja la concentración de la selección Tras ser evaluado por los servicios médicos se ha determinado que el futbolista no podrá participar en los dos próximos partidos ante Escocia y Noruega

Lamine Yamal deja la concentración de la selección española. Tras ser evaluado por los servicios médicos se ha determinado que el futbolista del FC Barcelona no podrá participar en los dos próximos partidos ante Escocia y Noruega, clasificatorios para la Eurocopa 2024.

El joven futbolista tuvo que ser sustituido el pasado domingo en el minuto 76 en el último partido de LaLiga ante el Granada por molestias. Posteriormente el club azulgrana comunicó que tenía problemas en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, pero aun así el jugador se incorporó a la concentración de la selección en la tarde de este lunes donde se sometió a una primea exploración por parte de los servicios médicos.

El seleccionador Luis de la Fuente afrontará los dos partidos con 24 jugadores, después de que el domingo por la noche convocara a dos jugadores para suplir la baja de Yeremy Pino, que se lesionó en el duelo entre el Villarreal y Las Palmas. De la Fuente llamó a Ansu Fati y Bryan Zaragoza, por lo que la baja de Yamal deja una lista de 24 internacionales de cara a los dos duelos clasificatorios para la Eurocopa.

Récords de precocidad

Con sólo 16 años, Yamal ha participado en los once partidos del Barcelona esta temporada, y sigue batiendo todos los récords de precocidad en el club azulgrana. El último de ellos fue este mismo domingo cuando se convirtió en el goleador más joven de la historia de LaLiga al anotar el primer tanto del Barcelona en el empate ante el Granada (2-2).

Además, Lamine es el goleador más joven en la historia de la selección española, el goleador más joven de las eliminatorias europeas y el goleador más joven de LaLiga.

Marruecos, pendiente

Marruecos sigue muy pendiente de Lamine Yamal, a pesar de que haya debutado ya con España. El combinado africano quiere convencer al futbolista del Barça aunque ya ha mostrado su deseo de no cambiar de selección. Marruecos se agarra a la normativa de la FIFA, que establece que un futbolista con doble nacionalidad puede cambiar de selección si no ha disputado un máximo de tres partidos (oficiales o no) o pasa tres años sin jugar con el combinado nacional con el que ha debutado.

Hasta el momento, Lamine Yamal lleva dos encuentros con la camiseta de España (frente a Georgia y Chipre) y tiene que sumar uno más para que Marruecos piera toda posibilidad de convencer al futbolista azulgrana.

El futbolista, nacido en Cataluña de padre marroquí y madre ecuatoguineana, tiene la doble nacionalidad pero siempre ha jugado con las categorías inferiores de España hasta su debut, el mes pasado, con la selección de Luis de la Fuente.

