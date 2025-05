«Todavía no me lo creo», reconoce Joselu

O. Bellot Málaga Sábado, 25 de marzo 2023, 23:12 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

«No me lo creo aún. Es lo máximo que puede tener un jugador. El trabajo tiene recompensa», reconoció Joselu Mato después de su soñado debut con la selección española, dos días antes de cumplir 33 años. «La edad para mí no importa, porque me siento, hoy sobre todo, como un chaval de 18 años», proclamó el delantero del Espanyol, que dedicó sus goles a su padre fallecido y a su familia.

«Las espinilleras siempre las beso. En la izquierda llevo a mi padre, que en paz descanse, y en la derecha llevo a mi familia, a mis hijos y a mi mujer. La familia es lo que me da fuerzas para seguir. Quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble», proclamó.

Joselu quiso agradecer a su madre y su esposa su presencia en La Rosaleda, y también la confianza de Luis de la Fuente. «Agradezco todo al seleccionador. Ha confiado en mí en la primera prelista y he respondido con creces», admitió Joselu, quien recordó que, para marcar su primer gol, Fabián Ruiz le puso desde la banda «un balón increíble». «Ahora hay que disfrutar y recuperar», concluyó.

Luis de la Fuente calificó a Joselu como «un magnífico futbolista que está haciendo un gran trabajo». «Estoy feliz, no solo por él, sino por todos, por las ganas de ganar el partido y su actuación». «Hay que seguir trabajando, porque hay mucho que mejorar, pero estoy muy contento, porque la actitud de los futbolistas me hace ser muy optimista».

También definió a Kepa como «un grandísimo portero». «Celebramos tener tanto a Kepa como al resto de porteros, pero de verdad que estoy feliz por los jugadores. Ya me tenían ganado, pero ahora mucho más».

El autor del primer gol, Dani Olmo, quiso felicitar a Joselu por sus dos goles y por su debut. «Ha estado increíble». También él le agradeció al seleccionador concederle la titularidad «y por el debut de De la Fuente». «Estoy preparado para exigirme a mí también al máximo. Ahora hay un juego más profundo y se atacan más los espacios. Hemos estado bien tanto en defensa como en ataque», declaró Olmo.