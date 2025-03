Iñigo Martínez ve a España capacitada para ganar la Eurocopa

Óscar Bellot Madrid Martes, 14 de noviembre 2023, 13:53 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

Iñigo Martínez ve a la selección española preparada para reinar en la Eurocopa que se disputará el próximo verano en Alemania. «Tenemos un gran equipo y el objetivo siempre es ganar, hacer un buen papel y levantar lo que todos queremos levantar. Trabajamos para ello, en cada partido hay que dar el máximo. Hay grandes selecciones y tocará sufrir, pero no tengo ninguna duda de que estamos capacitados para ganarla. Tenemos jugadores jóvenes con mucho talento y por qué no soñar con ganar ese torneo», dijo el central de Ondarroa en la rueda de prensa que ofreció antes de que el combinado nacional pusiese rumbo a Chipre, donde el jueves disputará el primero de los dos duelos con los que cerrará la fase de clasificación para el gran torneo continental y que deben servirle a la tropa de Luis de la Fuente para certificar su condición de cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el 2 de diciembre en Hamburgo.

Tras perderse por lesión la Final Four de la Liga de Naciones y no ser convocado por el seleccionador en las dos últimas ventanas, el zaguero ha vuelto a ganarse la confianza de De la Fuente gracias al buen momento que atraviesa con el Barça. «Me encuentro bien, ya físicamente puedo decir que he dejado atrás esos problemas que me han impedido competir y estoy en un momento en el que estoy teniendo oportunidad de jugar en el Barça. Contento de esta llamada. Siempre es un honor estar aquí», explicó el vasco.

Después de un inicio de temporada complicado a causa de los problemas físicos que arrastraba y las dificultades del club azulgrana para inscribir a todos sus fichajes, el ex del Athletic se ha ganado un sitio en los planes de Xavi Hernández, con el que ha sido titular en cuatro de los seis últimos encuentros disputados por el conjunto culé y ahora confía en aprovechar los duelos frente a Chipre (el jueves en el Limassol Stadium) y contra Georgia (el domingo en el José Zorrilla de Valladolid) para convencer a Luis de la Fuente de que merece un sitio en los planes para la Eurocopa. A sus 32 años, el zaguero vasco suma 20 internacionalidades desde que Vicente del Bosque le diese la alternativa en un amistoso disputado frente a Ecuador en 2013 y aspira a disputar su primer Europeo, tras perderse las citas de 2016 y 2021.

«Uno siempre sueña con estar en esos grandes torneos y ojalá pueda hacer un buen papel para que el seleccionador cuente conmigo», dijo en una comparecencia en la que puso en valor el gran ambiente que existe en el vestuario de la selección española. «Cada jugador nuevo que viene es bien recibido. Si algo bueno tiene este equipo es que hay gente extraordinaria que abre las puertas a cualquiera. Se ve desde el primer minuto que se integran bien. Intentamos que se amolden rápido al vestuario y es bastante fácil entrar. Hay un gran grupo con ganas de aprender y de jugar todos», desgranó.

Defensa del arbitraje

Iñigo Martínez salió al paso de las críticas que está recibiendo el Barça por un juego que dista mucho del listón al que está acostumbrado la parroquia culé. «Es verdad que el juego del equipo no siempre es brillante», reconoció el vizcaíno, que defendió, sin embargo, la unión del vestuario y se mostró confiado en que «llegarán momentos mejores» y se «mejorará el juego».

Al vasco no le importan las críticas. «Afecta al que quiere darle importancia, no es mi caso», dijo en una rueda de prensa en la que abogó por llevarlas «con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación». «No creo que estemos mal del todo», acotó el central del Barça, que adujo que cuando se gana por la mínima o se remonta un partido «también se ve la fuerza del equipo».

El zaguero restó importancia a las amonestaciones de Robert Lewandowski al joven Lamine Yamal durante el choque que el Barça disputó el pasado domingo contra el Alavés. «Esas reprimendas hay mil en cada partido. Lo que pasa es que se ha hecho un mundo de esa acción. Robert ya dio las explicaciones. El equipo está muy unido, la relación entre ambos es espectacular. Tenemos que mantenernos al margen de esas polémicas que nos aportan poco», subrayó en una intervención en la que agradeció la confianza «desde el primer minuto» que le mostró Xavi Hernández y rompió una lanza por el estamento arbitral. «Siempre ha habido polémicas y siempre las habrá. Lo importante es dejarles tranquilos. Hay mucha presión y mucho revuelo sobre los árbitros. Hay situaciones como las manos que no tenemos muy claras, pero lo mejor es dejarles tranquilos. Cuanta menos presión tengan harán mejor su trabajo. Plena confianza en el arbitraje español», remarcó.

Temas

Selección española de fútbol