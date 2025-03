Goles a cambio de cariño en Badajoz

Marco A. Rodríguez Badajoz Jueves, 6 de junio 2024, 21:42 Comenta Compartir

No tendrá la magia icónica de Sevilla, pero Badajoz se postula como ciudad que nunca falla a la selección española de fútbol. No tendremos la ... mejor megafonía del mundo pero sí una hinchada que apoya a la Roja con independencia de que el actual combinado no tiene el glamour de otros tiempos más felices y exitosos. El blanquinegro se convierte en rojo y gualda en cuestión de horas para el disfrute de una afición pacense ávida de alegrías después de varios descensos consecutivos del inquilino del Nuevo Vivero. Cierto que los compromisos no fueron los más duros (Chipre, Lichtenstein, Georgia y Andorra), pero en cuatro partidos en el coliseo blanquinegro son ya 21 goles a favor y ninguno en contra. Un tweet oficial de la Federación Española de Fútbol, con más de 54.000 visualizaciones en X (Twitter), lo resume todo a la perfección. «Gracias por tanto, Badajoz».

Con la 'manita' ante Andorra, la Roja devolvió el cariño que Badajoz y Extremadura siempre muestran en cada visita de nuestra selección, un sentimiento de pertenencia demostrado el día antes con la llegada de los internacionales, en una 'fan zone' que comenzó tranquila hasta la hora punta, o en un estadio que vibró como pocos pese a que el once inicial de Luis de la Fuente no fue el más mediático. Incluso antes del pitido inicial se vivió una espectacular recepción al autobús de España, como si se tratase de un choque de alguna fase final de un torneo de alta alcurnia en vez de un amistoso. La primera parte no fue para exquisiteces, pero a los quince minutos de juego la grada ya se divertía haciendo la ola. Y con los goles, en el ocaso del encuentro, fue el entorno adecuado para sacar a relucir todos las linternas de los móviles. Noticias relacionadas Fútbol La selección, epicentro de un deporte rentable para Badajoz La selección visita Badajoz Indignación final a la salida de los jugadores Una sobrecarga se carga los himnos Y eso que el inicio no fue el más esperanzador. Un problema motivado en una sobrecarga eléctrica –la falta de costumbre– impidió que los himnos sonaran cuando ambos onces aguardaban plantados y erguidos sobre el césped a la espera del primero, 'El Gran Carlomagno' de Andorra. Miradas al cielo y después a la sorpresa y el aturdimiento. Lo único que se escuchó fue un gigantesco zumbido preludio de que algo no iba bien y la sonora pitada del respetable, que no daba crédito. Como para pensar en una hipotética subsede del Mundial. Muy mala imagen la ofrecida, con las televisiones y medios nacionales como notarios. Fue lo peor de una gran noche, sumado a las prisas de la expedición por salir pitando hacia el avión de regreso a Las Rozas, dejando con la mano tendida sin respuesta a una multitud de niños y niñas deseosos de ver de cerca a los Morata, Lamine, Nico, Pedri, etc. Era la celebración además del centenario de la Federación Extremeña de Fútbol, con Pedro Rocha capitaneando un palco muy poblado. Ampliar Lamine Yamal firma un autógrafo a un chico en un acto de la selección en Badajoz. RFEF Dos puntos negros en una carretera hacia el éxito, porque el Nuevo Vivero fue una fiesta rojigualda, más que a hace tres años cuando el covid y sus restricciones –de 14.000 espectadores a unos 6.000– de aforo no permitieron que Badajoz se volcara con España dentro y fuera del estadio. En lo deportivo, se echó en falta que estrellas como Lamine Yamal o Nico Williams no se movieran del banquillo, o que Rodri ni siquiera viajase. Sobre el cuidado césped se vio a un gran Ayoze, que le dará algún dolor de cabeza al seleccionador pues apuntaba a uno de los tres descartes. Pedri jugó todo el partido y dejó destellos, Oyarzabal firmó un 'hat-trick' histórico como suplente, mientras que Fermín debutó con calidad ante una débil Andorra con muchos jugadores de 3ª RFEF. Acierto económico que llena los hoteles Desde el Ayuntamiento de Badajoz se muestran muy satisfechos con el paso de la Roja por Badajoz. Una cita que atrae un enorme flujo de visitantes hasta el punto de que es difícil encontrar esta semana, apunta el concejal de Turismo Rubén Galea, un hotel libre en un perímetro de unos 40 kilómetros a la redonda, coincidiendo además varios eventos deportivos como el Campeonato de España de Natación, el Acoso y Derribo de Ecuestre, el Mini Ibérico del CD Badajoz o el FIM Promises de Pádel, entre otros. Y, de cara a la próxima semana, espera el Mundialito de fútbol, con miles de niños, el Campeonato de Extremadura de BMX, el de Tiro Olímpico, etc. Suponen cientos de deportistas, y en el caso de los niños, sus acompañantes. En momentos puntuales como el aterrizaje de la selección española de fútbol, se incrementa con la cantidad de periodistas llegados de fuera, miembros de staff de la federación y un largo etcétera. Jesús Clemente, de la asociación de hosteleros pacense, matiza que, además de la ocupación de en torno al 90 por ciento de los hoteles, destaca el dato de que el precio medio ha subido, de los 70 euros habitual como precio medio, a unos 90, unos guarismos que son incluso más significativos cuando se añaden a los datos de ocupación. Crece la demanda debido a la cantidad de eventos deportivos que se celebran en estas fechas en la localidad pacense, con la llegada de la selección española y todo lo que eso conlleva como epicentro. «El balance que hacemos es muy positivo, desde la llegada al aeropuerto y con cientos de personas esperando, en el hotel pese al dispositivo de seguridad y lo del estadio fue tremendo, el reguero de gente hasta La Granadilla, los autobuses lanzadera repletos, etc. Las entradas se agotaron en media hora, tuvieron que alargar los horarios de la 'fan zone' desde las 20.00 hasta las 22.00 por las colas para fotografiarse con los trofeos. En definitiva, a la ciudad le ha venido de lujo», valora Juan Parejo, concejal de Deportes en el Consistorio pacense, quien hace hincapié en la importancia que el deporte tiene como herramienta que mejore los datos económicos.

