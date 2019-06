Europeo sub-21 La sub-21, a por la gesta ante Polonia Los jugadores españoles, celebrando un gol. / EFE España necesita ganar por tres goles para poder conseguir el pase a semifinales o vencer y que no gane Italia JONAY ANTÓN Madrid Sábado, 22 junio 2019, 01:43

Golear, esperar el milagro o para casa. En este dilema se encuentra la selección española sub-21 de Luis de la Fuente. Tras perder ante Italia (3-1) y ganar a Bélgica (2-1) prácticamente sobre la bocina, La Rojita necesita un milagro frente a Polonia, a la que tiene que doblegar por una diferencia de tres goles como mínimo.

El conjunto entrenado por Czeslaw Michniewicz es líder del grupo con seis puntos y su victoria frente a los anfitriones les ha dado la posibilidad de partir con ventaja frente al resto. Además, habrá que tener un ojo en el otro partido. Si Italia pierde frente a Bélgica, España depende de si misma para poder superar a Polonia. La complicación del asunto es que los belgas están eliminados y parece difícil que a los de Luigi Di Bagio se les escape la victoria, y más, teniendo el apoyo de su afición de forma abrumadora.

Respecto al partido, el escenario será el de la primera jornada, el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia y se juega esta noche a las 21:00 horas (Cuatro). En cuanto al once, Fabián Ruiz ha entrenado de forma correcta en los últimos días y parece que será parte del once inicial. Eso sí, Luis de la Fuente ha recalcado que hasta última hora no se sabrá si estará listo. Por lo demás, parece que jugarán los mismos y no se prevén cambios.

Por parte de la plantilla, los jugadores confían en lograr el pase «Sabemos el partido que tenemos que hacer, tenemos que marcar muchos goles si queremos pasar. Tenemos que hacerles el partido largo, tenemos que dominar el juego y marcar varios goles si queremos ganar», afirmó Junior Firpo.

«De cabeza no tenemos que volvernos locos, sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que intentar marcar el tercer gol antes que el primero, tenemos que conseguir la victoria y luego ver cuántos goles podemos marcar», comentó Carlos Soler.

Los peligros de Polonia

Para muchos, Polonia es una selección desconocida, pero está siendo una de las revelaciones del torneo. «Ante un equipo tan replegado como suele ser Polonia, tendremos que crear espacios y aprovecharlos, también tirar desde fuera del área. Tratamos de dar soluciones al equipo con las imágenes que estamos viendo de Polonia. Tenemos que meter esa intensidad de ritmo de juego, de mucha más confianza para afrontar cualquier contratiempo», afirmó el seleccionador español.

No hay que olvidar que en la fase de clasificación no perdieron ningún partido, a pesar de que quedaron segundos, cerrando el grupo con seis victorias y cuatro empates. Asimismo, en el presente Europeo consiguieron remontar a Bélgica y ganaron contra todo pronóstico a la anfitriona. Se trata de un equipo que se encuentra cómodo siendo dominado y que aprovecha bien la faceta del contraataque. Buenos por arriba y a balón parado, su máximo goleador es el central Krystian Bielik, jugador del Arsenal, con dos tantos. Además, hay que destacar a su delantero y capitán Dawid Kownacki, que aunque no se haya estrenado, fue el pichichi de los grupos clasificatorios con diez tantos.

- Alineaciones probables:

España: Sivera, Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Junior, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Ceballos, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal y Borja Mayoral.

Polonia: Grabara, Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka, Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski y Kownacki.

Árbitro: Bobby Madden (Escocia).

Hora: 21:00h. Estadio Renato Dall'Ara de Bolonia.

TV: Cuatro.