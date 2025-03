De la Fuente: «Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 7 de septiembre 2024, 18:59 Comenta Compartir

Luis de la Fuente dedicó buena parte de su intervención ante los medios de comunicación en la previa del duelo que medirá a España con Suiza a defender su labor respecto a las quejas, muchas veces veladas y otras de viva voz, procedentes de los clubes a raíz del calendario y la participación de los jugadores con sus selecciones. «Se es bastante injusto y también hay hipocresía. Como seleccionadores, los clubes también nos transmiten cosas, no solo lo que sabe la prensa. Todos los clubes quieren que tengamos jugadores en la selección. El momento de quejarnos es el momento de establecer el calendario. Si hay muchos partidos hay que buscar el equilibro para mantener el negocio y velar por la salud de los futbolistas. En Andalucía dicen que esto es más antiguo que el andar para adelante», señaló el técnico de Haro, que puso en valor el compromiso de los futbolistas con la selección. «Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos».

De la Fuente aseguró no sentir presión cuando desde los clubes se alude a la carga de minutos de los futbolistas con la selección y el miedo a que caigan lesionados en los parones internacionales. «Lo que hacemos es pensar primero en los futbolistas, pero con la selección también tienen que jugar. Este es un calendario que se establece con los clubes, con la UEFA y con la FIFA. Y lo que hacemos es cumplir con ese calendario. Representamos a un país, es nuestra selección y debemos darle la importancia que tiene. Todos los jugadores quieren venir a la selección y todos los clubes, sin excepción, quieren que sus jugadores vengan con la selección. Nosotros somos víctimas del calendario, no responsables», dijo el preparador nacional, que defendió su obligación de poner a los mejores jugadores y competir para ganar. «Sería injusto proteger a determinados futbolistas porque sean de unos clubes y a otros no», acotó.

El riojano se mostró preocupado por el mal estado del césped con el que se encontrará la selección en el Stade de Genève. «Parece que ha tenido alguna enfermedad el campo y le ha afectado muchísimo. Es lo que hay y hay que adaptarse a las circunstancias», apuntó De la Fuente, que reconoció que esos problemas del campo condicionarán el encuentro.

Realzó a Suiza recordando el alto nivel que exhibió la Nati durante la reciente Eurocopa. «Tendremos un rival durísimo enfrente. Junto con nosotros, en la Eurocopa fue de las selecciones que mejor jugó. Se verán dos selecciones de grandísimo nivel. Lo planteamos intentando potenciar nuestras fortalezas y minimizar las del rival. Será un partido condicionado por el campo, pero no buscamos excusas», incidió el técnico, consciente de la necesidad que tiene España de mejorar sus prestaciones respecto al duelo del jueves ante Serbia y optimista. «Estamos capacitados para ello porque tenemos jugadores muy buenos», subrayó en una rueda de prensa en la que no desveló detalles sobre el once pero en la que declaró que Rodri, inédito desde la Eurocopa, está listo. «Siempre priorizamos la salud del futbolista. Rodri está perfectamente entrenado y en algún momento tendrá que jugar partidos. Si tiene que jugar mañana jugará, sin riesgos», aseveró.