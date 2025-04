De la Fuente: «El futuro del fútbol español, la Eurocopa, pasa por este partido»

Óscar Bellot Madrid Jueves, 7 de septiembre 2023, 17:02 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

«Mañana tenemos un partido importantísimo en el que nos jugamos muchísimo. El prestigio y el futuro del fútbol español, la Eurocopa, pasan por este partido», subrayó Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al encuentro que España disputará el viernes en Tiflis frente a Georgia.

Pese a que el 'caso Rubiales' sigue copando los titulares, el seleccionador español trató de pasar página y centrar el foco en el aspecto puramente deportivo, aquel que, aseguró, ocupa exclusivamente a los 24 internacionales que citó para esta ventana en la que España necesita enderezar la fase de clasificación hacia el Europeo que se disputará el próximo año en Alemania, torcida a raíz de la derrota que sufrió La Roja contra Escocia en Hampden Park el pasado 28 de marzo. «El compromiso de los jugadores me hace emocionarme», dijo el preparador de Haro, «encantadísimo con el nivel de entrenamiento» que han mostrado sus futbolistas estos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pese al ruido que envuelve a la selección desde el beso robado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. «Están concentradísimos en lo único importante que es ganar mañana. Confiamos ciegamente en ellos», abundó.

Aunque el propósito de la FEF era evitar que el seleccionador tuviese que responder de nuevo a preguntas sobre el 'caso Rubiales', su alargada sombra sobrevoló una rueda de prensa en la que De la Fuente tuvo que sacar su vena más regateadora. «Lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana», dijo cuando le cuestionaron si creía justa la destitución de Jorge Vilda al frente del combinado femenino.

«Desde que estoy en el cargo, nueve meses ya y cinco partidos, nunca he tenido una rueda de prensa tranquila. Uno ya se empieza a acostumbrar. Tener presión por el fútbol no me importa, la acepto con total naturalidad. El primero que se exige soy yo. No me sorprende que tenga que torear esta presión», apuntó cuando le interpelaron acerca de si esta había sido la semana en la que más presión ha tenido a lo largo de su vida.

Oídos sordos a Sergio Ramos

¿Se siente respaldado ante un hipotético tropiezo en Tiflis? «Por supuesto, estoy aquí. Y si ganamos 7-0… Esto del fútbol ya sabemos lo que es. Aquí marcan los resultados», aseveró en otro momento de su comparecencia un técnico que lamentó el «inconveniente tremendo» que tienen los seleccionadores al disponer de tanto tiempo entre partido y partido. «Pasan tantos meses que la actualidad devora todo, pero en junio salimos campeones de la Nations League», reivindicó el riojano, que defendió que desde que empezó la concentración solo ha pensado «en fútbol y en Georgia» ya que esa es su «responsabilidad». «España está pendiente de nosotros porque tenemos la posibilidad de encauzar una clasificación», especificó.

De la Fuente espera «un partido duro y complicado», de características similares al del último que España disputó en Tiflis durante la fase de clasificación para el Mundial de Catar y que concluyó con una agónica remontada española (1-2). «Georgia ha crecido mucho y tiene una generación brillante, con jugadores en ligas muy competitivas. Será un partido difícil y estamos mentalizados para ello», avisó un técnico que puso el colectivo por encima de Kvaratskhelia. «Georgia tiene buenas individualidades, pero destaca por su sentido de solidaridad». Por ello, el de Haro dijo que la táctica será «competir, jugar bien y ser un equipo solidario, siendo conscientes de que el partido más importante siempre es el más inmediato».

«Lo afrontamos como un partido muy importante para nuestro futuro», detalló en una rueda de prensa en la que también afloró el nombre de Sergio Ramos, después de que el camero mantuviese abierta la puerta a un hipotético regreso a la selección durante su presentación con el Sevilla. «Pienso en que Georgia es un equipazo, en que vamos a tener un rival muy duro y que tenemos a los mejores jugadores que pueden estar», atajó cuando se le pidió su opinión sobre este asunto.

Por último, se pronunció sobre Lamine Yamal, que podría pulverizar el récord de precocidad con La Roja que ostenta Gavi si juega mañana o el martes contra Chipre. «Lamine me parecía muy bueno viéndole por televisión, pero entrenando me parece todavía mejor. Es un futbolista muy importante para nosotros, está aquí por méritos propios y esperamos que siga su progresión. Es muy joven y debe cubrir sus etapas. Su aportación va a ser muy importante, seguro», analizó.

Ampliar Los internacionales españoles, ejercitándose sin botas ni guantes en el Dinamo Arena. David Mdzinarishvili (Efe) La Roja se ejercita sin botas ni guantes La selección española vivió una situación esperpéntica este jueves. Los baúles que debían trasladar las botas y los guantes de los internacionales no llegaron a tiempo a Tiflis para la sesión de entrenamiento programada para este jueves en el Dinamo Arena, por lo que a los 24 convocados no les quedó más remedio que pisar el césped en zapatillas deportivas para realizar un suave trabajo en el que primaron los estiramientos. La previsión es realizar una nueva sesión el viernes por la mañana, una vez que la selección disponga ya del material necesario, a fin de ultimar los detalles de cara al decisivo duelo contra Georgia.