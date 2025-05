España no puede con el muro danés en Almendralejo

El debut de España sub 19 en esta Ronda Élite de clasificación para el Europeo de Malta fue descafeinado. Los de José María Lana no ... pasaron del empate en el Francisco de la Hera ante Dinamarca, que aguantó las acometidas españolas y que incluso tuvo sus opciones de llevarse el partido, en un choque en el que la 'Rojita' se encontró con un excepcional Sander, quien frenó con sus paradas al combinado nacional.

DINAMARCA 0 - 0 ESPAÑA

Este insulso empate a cero deja abierta la clasificación para la fase final del Europeo para los últimos dos partidos, que enfrentarán a España ante Ucrania y Luxemburgo en Villanueva de la Serena, ya que solo un equipo del grupo se clasifica para jugar en Malta.

La primera parte no tuvo mucha historia. El encuentro fue muy igualado y solo algunos chispazos de los jugadores de ataque agitaban de manera casi imperceptible el partido. El ataque español parecía encontrarse más cómodo con espacios para correr y encarar a la férrea defensa danesa, pero cuando el rival estaba acomodado en su campo España optaba por un ataque más posicional con el que no conseguía desarbolar a la zaga.

Entre los dos porteros realizaron una parada en los primeros 45 minutos y fue el danés a disparo de Víctor Barberá. Eso sí, la ocasión más clara del primer acto fue un centro que no encontró rematador. Ante la falta de espacios apareció la calidad individual de los españoles, sobre todo por banda derecha, para crear ocasiones.

El futbolista del Barcelona Ilias Akomach fue el que más cerca estuvo de derribar el muro danés. El atacante se fue de dos rivales y puso un pase perfecto al área pequeña, pero el cuero se paseó sin que Víctor Barberá pudiese meter la bota para marcar el primero a portería vacía. El propio delantero tuvo la segunda ocasión minutos después, pero ahí entonces apareció Sander para detener el esférico y mandarlo a saque de esquina. A partir de ahí, España no encontró soluciones y las oportunidades de gol brillaron por su ausencia.

Aun así, Dinamarca quería su cuota de protagonismo, aunque fuese mínima, y también pisó con peligro el área española. Christensen hizo trabajar a los defensas en la ocasión más clara para los daneses, pero un zaguero metió la bota para mandar el chut, que iba directo a puerta, a córner.

La segunda mitad comenzó mucho más entretenida por parte de los dos equipos. Dinamarca tuvo un acercamiento nada más comenzar, ya que Christensen se plantó prácticamente solo ante César Fernández y con todo para marcar. Pero desde atrás llegó como un obús Arnau Casas para lanzarse a ras de césped y tapar el disparo del delantero danés. El susto hizo despertar a España, que no había entrado en el segundo acto bien, y en apenas tres minutos contó con un carrusel de oportunidades que no acabaron en gol por la falta de acierto. Primero Arnau Casas remató desde el área pequeña un centro lateral que paró el portero; poco después Alarcón probó suerte con un disparo lejano que atajó Sander; y para terminar el asedio Ilias volvió a probar al guardameta, pero en todas las ocasiones el danés salió victorioso.

España seguía picando piedra, pero no llegaba el oro. El combinado de Lana empezó a plasmar su superioridad cada vez más con el paso de los minutos, pero Sander ganaba una y otra vez la partida a los delanteros españoles. Las ocasiones desaprovechadas, y que cuando Dinamarca salía a la contra creaba peligro, aplanaron al combinado nacional, que no encontraba el camino al gol pese a la entrada de sangre nueva en el ataque. Los minutos pasaban, el cansancio se acumulaba y el gol no llegaba. España no bajaba los brazos, pero el tanto no llegó.

El empate deja todo por decidir para los partidos que se disputarán en tierras extremeñas en los próximos días, y para la clasificación de la fase final en Malta.