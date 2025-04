España tiene un plan y un diamante en bruto

Seis puntos, trece goles en dos partidos y una situación bastante más amable en el camino hacia la Eurocopa, que en cualquier caso sigue dependiendo ... en gran medida de la ventana de selecciones de octubre, cuando España se medirá a Escocia en Sevilla y visitará a la Noruega de Haaland en Oslo. Ese es el balance numérico, puramente cuantitativo, de esta concentración en La Roja, rodeada de un ambiente convulso casi inédito por el 'caso Rubiales', que ha puesto patas arriba la situación interna de la Federación.

Más allá de las victorias, contundentes pero también previsibles frente a Georgia y Chipre, dos combinados a años luz de la élite, especialmente en el caso de la pequeña isla mediterránea, España saca dos conclusiones muy positivas. La primera pasa por la continuidad en el once entre los dos partidos, con solo un cambio por decisión técnica de Tiflis a Granada. Se acabaron los experimentos con Luis de la Fuente. Esto ya no es la sub-21, el objetivo principal no pasa por la formación y sí por el rendimiento. Los mejores al campo y el riojano parece haberlos encontrado con un plan claro.

«Ayer decía que de todo se aprende y uno va aprendiendo de situaciones que vive. Fue una decisión que había que tomar y que se valora como error a posteriori, que siempre es más fácil», reconoció el seleccionador tras el partido contra Chipre, en referencia a aquel aluvión de cambios que hizo en el segundo partido de esta etapa en el banquillo de España, cuando días después de derrotar a Noruega en Málaga naufragó estrepitosamente frente a Escocia en Glasgow, en un tropiezo que todavía condiciona esta fase de clasificación para la Eurocopa.

Unai Simón es el portero titular y el seleccionador lo dejó claro en la previa del partido ante Chipre, cuando cuestionado por la posibilidad de rotar bajo palos sacó la cara por el portero del Athletic y dejó en una anécdota el error del guardameta alavés en el único gol que ha encajado España en esta ventana, en Georgia. «Unai tiene un comportamiento fantástico, prácticamente nos hizo campeones de la Nations League y parece que tenemos la memoria muy corta», advirtió el técnico de Haro.

Por delante de Simón, la defensa también parece inamovible por ahora. Carvajal ha recuperado su mejor nivel y frente al combinado chipriota incluso se permitió el lujo de repartir un par de asistencias a Joselu y Ferran Torres. Los franceses de origen Le Normand y Laporte cuentan en el eje de la zaga con la confianza total del entrenador, que incluso descartó a David García para el segundo partido, y Gayà le ha ganado de momento la partida a Balde, aunque el azulgrana no ha dicho su última palabra.

En el centro del campo, Rodri es ahora mismo la gran estrella de España y un pilar del Manchester City, el mejor equipo del planeta libra por libra en este momento, mientras que Gavi ofrece trabajo y entrega en dosis ingentes y Fabián Ruiz y Mikel Merino, en este caso sí, se repartieron los minutos ante la ausencia de Pedri, llamado a ser otro indiscutible cuando se recupere de su lesión.

Finalmente, el ataque es la línea de la que De la Fuente puede extraer mayores conclusiones en esta concentración. Nico Williams, del que hay que conocer el alcance exacto de su lesión muscular, y Lamine Yamal han irrumpido con fuerza por su verticalidad y desborde desde los costados, mientras que Morata parece seguir siendo el '9' de referencia aunque con las luces del 'hat-trick' contra Georgia y las sombras de las ocasiones falladas en Granada ante Chipre. Por si acaso, Joselu hace méritos con gol y asistencia de tacón para Álex Baena en la segunda parte del duelo en Los Cármenes.

Un adolescente de récord

Esto en lo colectivo, porque en el apartado individual la ventana FIFA deja un nombre propio. España ha ganado un diamante en bruto con Lamine Yamal, que ha irrumpido en La Roja con el mismo talento e igual descaro que lo hizo en el Barça. A los 16 años, lució la camiseta de la selección como si llevara haciéndolo toda una vida. Encaró, regateó, centró y disparó a puerta cómo y cuándo quiso, y además de convertirse en el jugador más joven en la historia de España, lo hizo con gol incluido.

Solo los elegidos pueden hacer lo que él hace siendo un adolescente. Eligió a España en detrimento de Marruecos, el país de su padre, y pasó de la sub-17, su lugar natural por edad, directamente a la absoluta y con galones. En su primera toma de contacto con La Roja deja, además de su primera diana internacional, 107 minutos de juego plagados de regates, pases acertados y detalles técnicos de fantasía. El público de Granada lo reconoció con la ovación de la noche cuando fue sustituido por Ferran Torres, otra de las buenas noticias con un doblete que confirmó la resurrección futbolística del valenciano en los últimos tiempos.

«Puede hacer cosas muy importantes en el fútbol siempre que sea humilde y tenga los pies en el suelo. Este tipo de futbolistas con esa genialidad son diferentes. Los procesos son más rápidos porque van siempre un pasito por delante. Tenemos que ser prudentes, protegerlo, cuidarlo y formarlo», valoró De la Fuente sobre la gran sensación del fútbol español en los últimos tiempos, recurriendo al elogio pero también a la advertencia, sello reconocible de sus muchos años en el fútbol de formación.