La falta de contundencia en las áreas lastra a España

Los síntomas son evidentes. La España de Luis Enrique puede a ganar a cualquier rival, incluso los más duros, pero también puede caer ante adversarios teóricamente inferiores, aunque con virtudes destacables. Es el caso de la Suiza de los últimos años, que acostumbra a ser un dolor de cabeza por su extraordinaria solidez. Y es que a pesar de que suele dominar los partidos, no especialmente en el encuentro ante el combinado helvético, La Roja sigue lastrada por su falta de contundencia en las áreas.

En su propio terreno adolece de endeblez en los balones aéreos tras balón parado. Los dos goles de Suiza tras sendos saques de esquina sirven como ejemplo perfecto de este punto débil, por mucho que Luis Enrique tratara de quitar hierro al asunto asegurando que se trata de «topicazos». «Ahora se dirá que si somos bajitos. Claro que hay que trabajar las estrategias a balón parado, pero me gusta la fe que ha tenido el equipo», resumió el seleccionador español, que más allá de su lógico papel de escudo para sus jugadores, es consciente de la evidente inferioridad física que mostró su equipo ante el rocoso combinado suizo. Embolo como referencia ofensiva y Akanji en la búsqueda de los balones por alto fueron una pesadilla para Eric García y Pau Torres, dos centrales que no destacan por su contundencia, sino por una aseada salida de balón.

Bien es verdad que en la convocatoria no están Aymeric Laporte e Iñigo Martínez, dos centrales que mejoran sustancialmente las prestaciones de la pareja en el eje de la zaga en Zaragoza. Es presumible una cierta mejoría en ese aspecto con los jugadores del Manchester City y el Athletic, aunque durante toda la etapa de Luis Enrique en el banquillo de España los problemas en este sentido han sido recurrentes.

Sin embargo, no solo en el aspecto defensivo La Roja exhibió ciertas limitaciones en La Romareda. Más allá del arreón final, con más fe que juego, a España le faltó llegada. No encontró la inspiración cerca del área rival excepto en un gran acción individual de Asensio, que condujo y asistió con suma precisión en la jugada previa al tanto de Jordi Alba. Se puede decir que el experimento con el balear como falso '9' no terminó de ofrecer el resultado pretendido. Las incursiones de Ferran Torres y Sarabia por banda y las incorporaciones al ataque de Jordi Alba cuando el madrileño jugaba por dentro no encontraron destino sin un rematador puro sobre el césped, por lo que es previsible que Morata recupere en Portugal su condición natural de delantero titular en esta selección.

Medular imprecisa

Esta España coral, sin grandes estrellas ni jugadores decisivos en las áreas, que por otra parte no deja de ser la misma que pese a todo alcanzó las semifinales de la última Eurocopa y cerca estuvo de colarse en la final, tiene su punto fuerte en el centro del campo. La medular de claro color azulgrana formada por Busquets como mediocentro y Gavi y Pedri en los perfiles interiores se estrenó en Zaragoza y no tuvo la puesta en escena soñada al que el cartel invitaba. Hubo un evidente atasco en la circulación de balón, con imprecisiones en los pases impropias del talento de semejantes centrocampistas.

«Nunca había visto a tantos jugadores con tantos errores técnicos en balones fáciles, pero es normal, no son máquinas y esto es fútbol, no una ciencia exacta», analizó Luis Enrique a la conclusión del partido. Curiosamente, este borrón llegó justo tras la que consideró la mejor semana de entrenamientos en su etapa como seleccionador. El momento todavía inicial de la temporada y la carga de partidos en la competición de clubes fruto de lo extraño de un calendario condicionado por el Mundial pueden explicar en buena medida estos errores en el juego de España.

En cualquier caso, sin prácticamente tiempo para la reflexión, La Roja encara la visita a Portugal. Necesita ganar al conjunto luso, otra buena piedra de toque para calibrar el estado de la nación futbolística que además será la última referencia antes de la concentración previa al Mundial de Catar.

Ampliar Borja Iglesias, durante su debut con España: Javier Belver / efe Luis Enrique suma ya 31 debuts con Borja Iglesias y Nico Williams No se puede acusar a Luis Enrique de inmovilista o de no tocar casi todas las teclas posibles en busca del equipo ideal en su complejo planteamiento táctico. Para muestra, un botón: el técnico asturiano acumula ya hasta 31 debutantes a lo largo de su etapa como seleccionador español, que comenzó en el verano de 2018 aunque se interrumpió entre marzo y noviembre de 2019 por la enfermedad de su hija. Borja Iglesias y Nico Williams, que dispusieron de media hora de juego ante Suiza y eran los dos futbolistas en la convocatoria que tenían la posibilidad de estrenarse con La Roja, elevaron por encima de la treintena los debuts con el sello del técnico asturiano. Y es que a Luis Enrique le tocó profundizar en la renovación de la selección que comenzó a acometer Julen Lopetegui una vez concluida la etapa de Vicente del Bosque, tras el segundo descalabro consecutivo en la Eurocopa de Francia en 2016. La generación dorada del fútbol español tocaba a su fin y hoy, varios años después, solo los veteranos Sergio Busquets y Jordi Alba, los dos jugadores con más galones en el actual vestuario de España, sobreviven de aquella etapa. Luis Enrique cuenta ya con una columna vertebral bastante reconocible que él mismo ha ido modelando. Así, de la actual lista de internacionales españoles los tres porteros, Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya; los defensas Laporte, Eric García y Gayà; los centrocampistas Gavi, Pedri, Marcos Llorente y Carlos Soler; además de los atacantes Ferran Torres, Yéremy Pino y los mencionados Borja Iglesias y Nico Williams recibieron la alternativa en La Roja de la mano del actual seleccionador. En total, 14 de los 25 convocados debutaron con Lucho, que llega al gran objetivo del Mundial de Catar con el propósito cumplido de haber diseñado un equipo a su gusto, una España de autor.