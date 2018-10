Liga de Naciones España baja a la tierra para reflexionar Luis Enrique, durante el partido ante Inglaterra. / REUTERS Inglaterra mostró las carencias de un equipo lastrado en los últimos años por errores defensivos groseros no solucionados en los 100 días de la 'era Luis Enrique' RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 16 octubre 2018, 20:18

«¿No son Escocia esos jugadores disfrazados?» (Is this Scotland in these guys?), cantaba con sorna la esquina de aficionados ingleses en el Benito Villamarín cuando España caía con estrépito por 0-3 al final de la primera mitad. Fue la manera de vengar los silbidos al himno antes de comenzar un partido en el que 'La Roja' compareció en medio de una sensación generalizada de trámite por cumplir tras las dos victorias previas en esta novedosa Liga de Naciones. «No creo que estuviésemos relajados, sabíamos que quedaban dos partidos difíciles y ellos también son un buen equipo que lo habían demostrado en el Mundial. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. El partido de Croacia será decisivo y tendremos que aplicarnos al 100% para lograr los 3 puntos», negó Marcos Alonso después de la primera derrota como local de España en 13 años tras 38 duelos oficiales.

Tras sumar 12 goles a favor y sólo dos en contra en esta era con el técnico asturiano recibió un tortazo solo comparable al vivido en París ante Italia en la Euro 2016, partido usado hasta la saciedad por el cuerpo técnico de Julen Lopetegui como ejemplo de todos los males tácticos de un grupo que basó su éxito en el talento individual.

¿Qué sucedió en Sevilla? El principal problema fue defensivo, como en otras ocasiones: la presión se realizó de modo erróneo y tardío, no hubo repliegues correctos y siempre hubo falta de contundencia. El mal rendimiento de algunos jugadores claves - Sergio Ramos o Sergio Busquets en la parte central cometieron errores individuales decisivos- provoca que las ocasiones rivales sean casi sinónimo de gol. La mayoría de las oportunidades son mano a mano ante el guardameta.

Los tres goles ingleses fueron con el delantero sin más oposición que De Gea dentro del área chica. «A España hay que atacarla, nuestros chicos han sido valientes y directos jugando cada balón con buen criterio, sacando provecho de los espacios. Sabemos que Ramos y Busquets quieren dominar y jugar el balón y superar esa experiencia en campo contrario no es nada fácil, demostramos cabeza. Había que tener cuidado con su presión pero fuimos una amenaza al contragolpe», detalló Gareth Southgate.

Posesión estéril

Un análisis similar al que hizo su homólogo español. «En la primera mitad nos superaron muchas veces, hicimos todo mal: llegar tarde a la presión, fallar pases en zonas peligrosas, no cerrar los espacios para evitar sus contras...», reconoció Luis Enrique, que cumplió de modo amargo 100 días en el cargo. Los dos laterales fallaron a la hora de perseguir a Rashford y Sterling, con errores importantes a la hora de adelantar la línea del fuera de juego. Sus ayudaban se antojaban claves para los centrales, sobre todo Sergio Ramos, no estuviera a merced de Harry Kane. Luis Enrique optó por el ímpetu de Jonny en lugar de la experiencia de César Azpilicueta y su apuesta se tornó errónea ya que, al igual que Alonso, sufrió en cada carrera hacia su portería. «Sabíamos que si nos podían hacer daño era a la contra y sus goles fueron tres contras diferentes», lamentó el lateral gallego.

«Sabíamos que ellos tenían mucho peligro al contraataque y espacio para correr, lo aprovecharon después de robarnos la pelota (Inglaterra sólo tuvo un 27,1% la posesión, recuperando viejos debates). En el segundo tiempo fue complicado dar la vuelta, aunque debemos quedarnos con la actitud y personalidad del equipo en ese periodo. Yo creo que es penalti, le tiene ganada la posición y está para marcar. Podía haber cambiado todo, era una opción de 2-3 con tanto tiempo por delante y quizá ante diez porque sería penalti y expulsión», comentó Marcos Alonso. Algunos echaron de menos al ausente y veloz Jordi Alba, deseoso por regresar a una selección que siguió con interés por televisión durante toda la semana.

Las cuentas para ir a Portugal

Fue uno de esos 5.658.000 espectadores, con un 31,8% de share, vieron la decimotercera derrota de España con los inventores del fútbol en 27 partidos. «Hemos tenido un accidente, la primera parte fue un desastre», consideró Dani Ceballos, cuya entrada animó a la selección ante Inglaterra. Nadie ha amargado tanto a 'La Roja' en su historia y ahora, si no se vence en el estadio del Dinamo de Zagreb el 15 de noviembre, podría quedarse sin plaza en la Liga de Naciones.

Con un empate todo dependería de que los ingleses no ganaran a Croacia -sin nada en juego- en Wembley en la última jornada mientras que una derrota le haría rezar por un empate entre ambos, única opción de lograr billete para la fase final en junio de 2019 en Portugal, que seguramente optará por Lisboa para esos duelos entre el 5 y el 9. «Nos queda el partido en Croacia, será complicado pero ya lo sabíamos al estar un grupo con dos de las semifinalistas del último Mundial. Al menos le queda el consuelo de que no puede descender de Liga para la próxima edición, algo que podría sucederle a Alemania.