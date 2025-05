Bryan Gil: «Luis de la Fuente es un seleccionador muy cercano»

Bryan Gil es uno de los nombres propios en la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. De la mano de quien ... fuera su mentor en la sub-21, el habilidoso extremo de Barbate regresa a la absoluta un año y medio después con el objetivo de ser importante en la confección de un proyecto que tendrá su pistoletazo de salida el sábado en Málaga ante una Noruega sin Erling Braut Haaland, pero con Martin Odegaard como líder de un bloque que marida calidad y físico. Buen conocedor de los métodos del preparador riojano, el futbolista del Sevilla prevé una España más vertical respecto a la anterior etapa con Luis Enrique y destaca el carácter afable y la confianza que el nuevo timonel nacional transmite a los futbolistas entre sus principales activos.

-Llevaba tiempo sin venir con la selección. ¿Qué sintió al ver su nombre en la lista de Luis de la Fuente?

Es un orgullo, una alegría inmensa que no se puede describir con palabras. Tanto mi familia como yo siempre hemos soñado con que vistiese esta camiseta. Me vuelven a llamar después de un año y medio y tengo que aprovechar la oportunidad, disfrutar al máximo y ojalá que sean muchas más.

-Se abre una nueva etapa tras la debacle en el Mundial de Catar. ¿Qué puede esperar de ella el aficionado español?

Hay gente joven junto con otros más experimentados. Hay futbolistas que tienen hambre. Puede ser un proyecto muy bonito y estoy seguro de que va a salir muy bien.

-Conoce bien a Luis de la Fuente, con el que disputó catorce partidos en la sub-21. ¿Cómo es en el día a día?

Es muy cercano a los jugadores y te da confianza. Es clave que el entrenador confíe en ti y te diga lo que quiere. También es muy intenso y eso nos viene bien.

-También tuvo la oportunidad de trabajar a las órdenes de Luis Enrique. ¿Hay rasgos comunes entre ambos?

Casi todos los preparadores que entrenan a la selección española o a las categorías inferiores tienen un concepto clave que es tener el balón, jugar bien, tener al rival el máximo tiempo posible en campo contrario, someterlo y quitarle la pelota. Esa es la mayor similitud entre los dos.

-Desde el punto de vista táctico, ¿qué cambios espera?

Solo llevamos dos días, hemos trabajado muy poquito aún, pero creo que el equipo puede ser un poquito más vertical y hacer ataques más rápidos.

-¿Esperaba tantas novedades respecto a la expedición que fue al Mundial de Catar?

Bueno, al final el que elige los nombres es Luis de la Fuente y si ha elegido a estos jugadores es porque él cree que son los mejores.

-Dani Olmo, Oyarzabal, Yéremy Pino, Nico Williams… hay mucha competencia para un extremo. ¿Qué puede aportar para convencer a Luis de la Fuente de que merece un sitio en el once?

Puedo aportar uno contra uno, intensidad, centros, capacidad de insistir, de buscar al rival cada vez que pueda. Eso a él le gusta y ojalá que sirva.

-Noruega es la primera piedra de toque en esta nueva etapa. ¿Qué tipo de adversario esperan?

Todavía no nos ha dado mucho tiempo de estudiar al rival. Imagino que será una selección muy física, pero tenemos que centrarnos en nosotros y ganar el sábado.

-¿Alivia saber que Haaland no podrá estar en La Rosaleda?

La clave es centrarnos en nosotros mismos. Si está bien y si no, también. Tenemos que hacer el mismo partido y ganar de la misma manera.

-Luego tocará Escocia en Glasgow el próximo martes. ¿Puede ser un partido trampa?

Trampa no porque nosotros somos conscientes de que a nivel de selecciones nadie te lo pone fácil. Estoy seguro de que será un partido muy complicado porque jugamos fuera de casa, pero tenemos que sacarlo.

Confianza en Mendilibar

-Aparcando el tema selección y metiéndonos en dinámica de clubes, está viviendo un momento complicado con el Sevilla. ¿Hay vértigo?

Nunca hay que tenerle miedo a nada, respeto sí. Tenemos que confiar en nosotros mismos, estar más unidos que nunca y estoy seguro de que vamos a salir de donde estamos.

-Regresó al Sevilla en el mercado invernal, con Jorge Sampaoli como técnico. ¿Qué ha salido mal con el argentino?

Lo que fallan son los resultados. En el último mes nos estábamos haciendo fuertes en casa, pero nos ha faltado fuera de casa. No sé exactamente lo que faltaba, pero el equipo no estaba funcionando.

-Ahora llega José Luis Mendilibar, a quien conoce de su anterior paso por el Eibar. ¿Qué puede aportarle al Sevilla?

Aún no he hablado con él, lo haré cuando llegue. Es un técnico al que le gusta jugar casi todo el tiempo en campo contrario y ser intensos. Valora mucho la presión tras pérdida, los centros, estar acosando todo el tiempo al rival y creo que todo eso le va a venir muy bien al equipo.

-En las dos últimas temporadas le ha tocado salir del Tottenham dos veces en el mercado invernal, primero al Valencia y luego al Sevilla. ¿Cómo se lidia con tanto cambio?

Tanto para mí como para mi familia es complicado. Un jugador necesita estabilidad y yo llevo dos años en los que no la he tenido. Pero también está la parte buena. Yo quiero jugar y en ese sentido he tenido suerte de salir en los dos mercados invernales. Pero es difícil porque te tienes que adaptar a un club nuevo, en este caso también a otra liga. De cara al futuro me gustaría tener esa estabilidad que ahora no tengo.

-Tiene contrato con el Tottenham hasta 2026. ¿Le gustaría quedarse en la Liga española?

En junio tengo que volver allí y ahora ni siquiera pienso en lo que puede pasar. Demasiado tenemos con lo que hay en el presente como para pensar en el futuro. Estoy muy tranquilo.