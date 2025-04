De la Fuente tira de veteranía bajo la lupa

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 2 de junio 2023, 12:00 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

La primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español absoluto fue una auténtica revolución. Prácticamente la mitad del equipo que Luis Enrique diseñó para el Mundial de Catar con escasa fortuna se quedó por el camino ante dos partidos clasificatorios para la Eurocopa que arrojaron conclusiones preocupantes. Apenas dos meses después, y frente a ciertas dudas instaladas en el entorno, el riojano deshace el camino andado y rearma su nómina de jugadores con veteranía para el examen en el que se ha convertido la final a cuatro de la Liga de Naciones.

Pegando carteles, al más puro estilo electoral, el técnico de Haro anunció sus ocho novedades entre los 23 convocados, que comienzan por la portería, con el retorno de Unai Simón tras su lesión. El guardameta del Athletic es un fijo y sustituye a Robert Sánchez, relegado al banquillo en el Brighton inglés en el segundo tramo de la temporada. Kepa Arrizabalaga apunta a titular tras sus buenas actuaciones en marzo y David Raya se mantiene como tercera opción.

La zaga es la línea con más cambios, pues presenta hasta cuatro variaciones significativas. El flagrante error contra Escocia dejó muy señalado a Pedro Porro para el lateral derecho y el azulgrana Alejandro Balde era baja en el carril izquierdo, por lo que se han abierto las puertas de La Roja para dos veteranos ilustres como Jesús Navas y Jordi Alba. Junto a Bernat, que ha gozado de minutos en el París Saint-Germain en el tramo final de curso, regresan tras un final de campaña notable y están destinados a dotar de empaque a una selección sin grandes jerarquías.

La llamada a Navas, un jugador de 37 años, abrió de nuevo las suspicacias respecto a la decisión que en su día tomó el seleccionador con Sergio Ramos, de la misma edad. «Son situaciones diferentes, con Jesús creemos que ahora mismo encaja perfectamente y que tiene muchísimas cosas que nos van a aportar», zanjó el técnico, sin ninguna gana de dar pie a una herida que parece ir cerrando.

Entre los centrales, el jugador de la Real Sociedad Robin Le Normand es la gran novedad una vez completado su proceso de nacionalización y se caen el lesionado Iñigo Martínez y Nacho. De la Fuente confía en la polivalencia que demostró Rodri en el Mundial y solo convoca a tres hombres específicos para el eje de la zaga, con Laporte y David García como supervivientes de la última ventana de selecciones.

«La composición de la lista es de 23, con 20 jugadores de campo y tres porteros. Normalmente cuando hago este tipo de convocatoria solo recurro a tres centrales porque además tenemos jugadores muy polivalentes», explicó en referencia a la distribución por posiciones de los elegidos.

«Asperezas»

En el centro del campo se mantiene la baja de Pedri por problemas físicos. Así las cosas, la medular, donde reside la gran virtud de esta España, tiende a la continuidad más allá de la entrada del bético Canales en lugar de Ceballos, que parecía un hombre de confianza para De la Fuente pero se ha caído de la nómina de internacionales lastrado por su falta de continuidad.

En relación al centrocampista del Madrid, el entrenador de La Roja salió al paso de los debates sobre el supuesto encontronazo con Gavi que habría dinamitado el ambiente en el seno de la selección durante la última concentración en Las Rozas. «Está muy claro lo que yo pueda sentir por Dani Ceballos, si alguien tiene alguna duda no tendré que explicárselo yo. No pretendo que sean amigos, sí que sean compañeros, y traté de limar asperezas. La decisión de no convocarlo ahora no tiene nada que ver con eso, es puramente deportiva», aclaró.

Finalmente, en la parcela ofensiva retorna tras más de año y medio de ausencia el delantero del Leeds United Rodrigo Moreno. Pese al descenso de su equipo a Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, el delantero de origen brasileño ha firmado 13 goles en 31 partidos disputados en la Premier League.

También se gana la oportunidad Marco Asensio con su buen final de campaña y en pleno proceso de salida del Real Madrid El balear fue un pilar del equipo olímpico digirido por De la Fuente que conquistó la medalla de plata en Tokio. Yéremy Pino, que se cayó de la anterior lista en el último momento por lesión, también tiene sitio en una nómina de atacantes de la que se caen Iago Aspas, Borja Iglesias, Oyarzabal y Bryan Gil.

-Los 23 convocados:

Porteros: Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simón (Athletic) y David Raya (Brentford).

Defensas: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Manchester City), David García (Osasuna), Robin Le Normand (Real Sociedad), Jordi Alba (Barcelona) y Juan Bernat (París Saint-Germain).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Mikel Merino (Real Sociedad), Gavi (Barcelona) y Sergio Canales (Betis).

Delanteros: Álvaro Morata (Atlético), Joselu (Espanyol), Rodrigo Moreno (Leeds United), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic) y Yéremy Pino (Villarreal).