De la Fuente: «No creo que los jugadores se lesionen porque vengan a la selección»

José Manuel Andrés Valladolid Sábado, 18 de noviembre 2023, 19:10 | Actualizado 19:45h.

En pleno aluvión de lesiones coincidentes con la ventana de selecciones Luis de la Fuente salió en defensa de la competición de combinados nacionales. «El calendario es el que es y lo respetamos. Esta es una actividad de máximo riesgo y no creo que los jugadores se lesionen porque vengan a la selección. Si hubieran sido partidos de Liga también se hubieran lesionado. Es muy difícil buscar un momento adecuado en el que no interfieran las competiciones de selecciones en las de clubes», analizó el técnico de Haro.

«Siempre hemos priorizado la salud de un futbolista ante cualquier otra circunstancia. Sé que genera un contratiempo para el club pero son cosas del fútbol. Un poco de comprensión y de colaboración», incidió en cuanto a ese particular y difícil equilibrio entre los intereses de los clubes y las selecciones nacionales.

Aunque poco propenso siempre a las palabras altisonantes y las declaraciones explosivas, el seleccionador también sacó pecho por su buena labor al frente de España, que ha supuesto un título de la Liga de Naciones y una clasificación solvente para la Eurocopa en menos de un año. «Permitidme que me vea en la Eurocopa, es una gran ilusión y hemos trabajado mucho para ello. En el fútbol pasa de todo pero no creo que la sorpresa vaya a ser que yo no continúe. Creo que se dan las condiciones para que las dos partes sigamos felices», explicó De la Fuente, convencido de su continuidad. «Al contrario que Luis Enrique me gustaría renovar antes de la Eurocopa», bromeó a continuación.

«Estamos en camino de construir una gran selección y un gran equipo. Los jugadores han hecho un esfuerzo grandísimo, se ganó la Nations League, estamos clasificados para la Eurocopa y se reconoce un proceso pero como los halagos debilitan no vamos a permitir que nos desvíen del objetivo. Si los profesionales nos valoran es bueno, nos hace sentir más seguros», valoró en relación a su desempeño en el cargo en la antesala de alcanzar la decena de partidos en el banquillo de la absoluta.

Pese a los halagos y el objetivo cumplido, el técnico de Haro recordó que todavía queda un último objetivo por cumplir en esta fase de clasificación para la Eurocopa, rubricando el primer puesto de grupo y la condición de cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. «Tenemos que terminar todavía esto, queda trabajo por hacer y queremos cerrar mañana (por hoy) con victoria porque aquí no hay partidos de trámite. Para mí trabajo sobresaliente de los jugadores en cuanto a la relación, al crecimiento, pero soy muy inconformista y creo que se puede hacer mucho mejor», incidió en la exigencia a sus futbolistas.

Talento precoz

El seleccionador no tienen dudas sobre el convencimiento de Lamine Yamal, que en caso de jugar contra Georgia cumpliría cuatro partidos con la selección y ya confirmaría definitivamente su condición de internacional español frente a las opciones que le generan sus raíces. «Con Lamine (Yamal) no hay ninguna duda. Quiere jugar con nosotros desde que comenzó su andadura en la categorías más pequeñas. Esto le va a hacer seguir dando pasos hacia adelante y entender que la exigencia es máxima. Todavía tiene que madurar, lo que es normal con su edad», explicó De la Fuente sobre el talento azulgrana.

Otro precoz talento culé, Gavi, ya parece un veterano a su lado, a tenor de su despliegue físico sobre el césped, cualidad que como no podía ser de otra manera valora el seleccionador: «Es hiperactivo, no quiere parar nunca porque tiene mucha energía. Los buenos jugadores no descansan nunca y por eso son especiales».