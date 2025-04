David Raya, el inesperado héroe 'gunner' que se ganó a Arteta

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 20 de marzo 2024, 16:18 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

David Raya llegó a la selección española siendo un gran desconocido para el público general. Convocado por Luis Enrique para la ventana internacional de marzo de 2022, justo hace dos años, pocos aficionados en España seguían la pista del portero barcelonés entonces, cuando disputaba todavía su primera temporada en la Premier League con el Brentford, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés.

Aquella llamada fue una decisión arriesgada de Lucho, pero audaz, como otras apuestas por jóvenes talentos apenas rodados como Gavi. No ha tenido muchas oportunidades de lucir sus reflejos bajo palos con La Roja, pues ha disputado tres partidos, dos de ellos amistosos. Sin embargo, ha sido un fijo en todas las convocatorias de España, también con Luis de la Fuente.

En cualquier caso, el gran salto en la carrera de Raya ha llegado de la mano de Mikel Arteta. El técnico donostiarra apostó fuerte por el guardameta el pasado verano, cuando el Arsenal recurrió a su cesión desde el Brentford a cambio de tres millones de euros y una opción de compra de 27, que todo apunta que el club londinense ejercerá. «Con él añadimos calidad y profundidad al equipo», dijo entonces el entrenador que ha resucitado a los 'gunners'.

El papel inicial de Raya pasaba por ser un complemento para Aaron Ramsdale, teórico titular en la portería del Arsenal, pero el español pronto convenció a su entrenador de la conveniencia de cambiar sus planes. Pese a las críticas por su gestión de la portería y la defensa cerrada de un portero inglés, Arteta insistió en su postura. «David tiene unas cualidades tremendas, como Aaron, y hay que utilizarlas», explicó en su momento. Raya se consolidó como titular y el tiempo le ha dado la razón, pues el guardameta catalán fue el héroe de la clasificación del Arsenal para cuartos de la Champions 14 años después, deteniendo dos penaltis en la tanda decisiva contra el Oporto.

«El partido contra el Oporto era muy importante para el equipo porque no hicimos una buena actuación allí. Marcamos el gol necesario para alargarlo y llevarlo a los penaltis. Llevábamos mucho tiempo entrenándolos y tuve la suerte de parar un par de ellos y que mis compañeros marcasen todos. La verdad es que muy feliz por la actuación del equipo y personalmente también. Es mi primera temporada en Champions y estoy superorgulloso de haber llegado a cuartos», explicó en el marco de la concentración de la selección española, donde Raya se siente ya como en casa y ejerce de veterano y guía con los más jóvenes.

Su compañero Goku

«Es un placer tener jugadores tan jóvenes con nosotros y para ellos un orgullo. Cada camino es diferente, yo tengo una carrera muy atípica por así decirlo, y con ellos es todo muy fácil porque están tocados por una varita y lo demuestran en cada partido», señaló al ser preguntado por la irrupción meteórica de dos imberbes azulgranas como Pau Cubarsí y Lamine Yamal.

En un día agitado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la Guardia Civil procedió a registrar diversas dependencias en una operación contra la corrupción, Raya pasó página del ruido alrededor de la selección. «Nos hemos levantado, hemos desayunado y hemos entrenado con normalidad. Yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando», aseguró.

Y es que en un momento dulce, este admirador de Iker Casillas, un «héroe» de infancia y «un ejemplo a seguir por todo lo que consiguió con la selección y con el Real Madrid», solo piensa en disfrutar del fútbol tras una carrera forjada a fuego lento en varias categorías del fútbol inglés. Como buen cancerbero, comparte su pasión por la portería con el cuidado de su perro Goku, un XL Bully que ha causado debate en los medios británicos por tratarse de una raza prohibida recientemente en el Reino Unido. «Es una raza que se ha ilegalizado en el país pero yo lo tengo desde hace un año. Lo adiestro para que sea un buen perro, de casa, y nos haga compañía. No lo estaba adiestrando para que nadie quiera entrar en casa, pero ya sabéis como son los medios», comentó, en la anécdota inesperada de su comparecencia.