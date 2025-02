España ensaya el reto norteño con Bryan Zaragoza y Ansu, pero sin Lamine Yamal

Óscar Bellot Madrid Lunes, 9 de octubre 2023, 12:53 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

La selección española comenzó a preparar este lunes los decisivos duelos que librará el jueves frente a Escocia y el domingo contra Noruega. Una agitada jornada que estuvo marcada por las incorporaciones de última hora de Bryan Zaragoza y de Ansu Fati, así como por la dolencia que padece Lamine Yamal. El precoz talento del Barça terminó con molestias el choque que enfrentó el domingo a su equipo con el Granada y se sometió a pruebas médicas en la capital catalana y más tarde a una primera exploración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras la que se decidió que pasase la noche concentrado a la espera de nuevos test el martes. En cualquier caso, todo apunta a que Luis de la Fuente no podrá contar con él para los dos envites con los que La Roja confía en encarrilar definitivamente su clasificación para la Eurocopa que se celebrará el próximo año en Alemania.

El debutante y goleador más joven en la historia de la selección española sufre una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que aconseja prudencia, agregando así un nuevo contratiempo a los planes del seleccionador español, que ya conoció el domingo la ausencia por motivos físicos de Yéremy Pino.

Para hacer frente a esos dos reveses, el técnico de Haro optó por llamar a Bryan Zaragoza y a Ansu Fati, nuevas balas que completan el arsenal que hará frente a la 'Tartan Army', el jueves en el sevillano Estadio de La Cartuja, y a los vikingos que liderarán Erling Haaland y Martin Odegaard el domingo en el Ullevaal Stadion de Oslo.

El extremo del Granada y el atacante cedido por el Barça al Brighton fueron protagonistas destacados en el entrenamiento vespertino abierto al público con el que La Roja empezó a trabajar en las dos citas que pueden servirle para sellar su presencia en el gran torneo continental.

Por la mañana, Bryan Zaragoza se incorporaba a la concentración con una enorme sonrisa que delataba su felicidad tras recibir por primera vez la llamada del combinado nacional. A sus 22 años, el malagueño, el segundo novel presente en la convocatoria junto al navarro Oihan Sancet, ha visto refrendado el tremendo impacto que está teniendo en su estreno en la máxima categoría del fútbol español. El doblete que firmó el domingo en el empate del Granada ante el Barça terminó de convencer a Luis de la Fuente de que estaba listo para dar el salto a la absoluta, pese a no haber pasado nunca por las categorías inferiores de La Roja.

«Esto es una maravilla. Es un sueño que desde pequeño siempre he tenido y estoy con ganas de comenzar. Terminó el partido, estaba dando una entrevista y me dijo el director deportivo: 'pasa por aquí que te voy a decir una cosa'. Entré y estaba toda mi familia llorando. Y me dijo: 'que te ha convocado la selección'. Y ya me abracé a mi familia y fue un momento muy bonito», apuntó el hombre de moda del fútbol español a su llegada a la guarida del combinado nacional.

Cinco goles y una asistencia en las nueve jornadas de Liga disputadas constituyen el bagaje en Primera de Bryan Zaragoza, un infatigable encarador que curtió su talento para el regate en el fútbol callejero y que sustituye en la convocatoria a Yéremy Pino, lesionado en el encuentro que midió al Villarreal con Las Palmas.

La vacante de Lamine Yamal la cubre Ansu Fati, que regresa al combinado nacional tras quedarse fuera de la convocatoria para los encuentros que disputó La Roja el pasado mes de septiembre frente a Georgia y Chipre. Tampoco entró en los planes de Luis de la Fuente en marzo, pero sí formó parte de la expedición que en junio se proclamó campeona de la Liga de Naciones.

Objetivo a tiro

Así las cosas, serán 24 los futbolistas con los que Luis de la Fuente encare el doble desafío ante las selecciones norteñas que debe servir para que España timbre su pasaporte para la Eurocopa. Una andadura que comenzó con buen pie el 25 de marzo gracias a la victoria ante Noruega en Málaga (3-0), pero que se torció tres días después con la dura derrota sufrida frente a Escocia en Glasgow (2-0). Sin embargo, las goleadas conseguidas en septiembre contra Georgia en Tiflis (1-7) y sobre Chipre en el Nuevo Los Cármenes (6-0) le han permitido enderezar el rumbo.

España es segunda del Grupo A con 9 puntos en los cuatro partidos que ha disputado, seis menos que Escocia, aunque con un encuentro menos. Noruega es tercera con siete puntos en cinco envites, mientras que Georgia contabiliza cuatro unidades en cinco pleitos. Cierra la tabla Chipre, que no ha conseguido inaugurar su casillero tras cinco partidos y no tiene ya opciones de obtener una de las dos plazas que otorgan billete para el Europeo.

Cabe recordar que España, en su condición de campeona de la Liga de Naciones, tendría asegurada su presencia en la repesca en caso de producirse una debacle en la fase de clasificación, pero a nadie se le escapa que el objetivo de La Roja es hacer los deberes por la vía rápida.