Brahim: «Ya sabemos como es Ibra, alguna me ha dejado caer»

El malagueño Brahim Díaz, una de las grandes novedades en la lista de Luis Enrique para los partidos ante Grecia y Suecia, decisivos en la clasificación para el próximo Mundial de Catar, se centra en La Roja tras su crecimiento exponencial en el Milan, donde está cedido por dos temporadas sin opción de compra. Fue el elegido por la Federación Española para comparecer ante los medios este martes en conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Se refirió en primer término a los motivos de su cambio de mentalidad evidente, sintiéndose mucho más protagonista de lo que lo fue en el Real Madrid. «Ahora tengo minutos, más seguridad y soy pieza clave en mi equipo. ¿El Mundial? Eso ya se verá ahora lo que importa son estos dos partidos, nada más».

Su polivalencia es una virtud: «Puedo jugar en varios sitios, por dentro y por fuera. Lo importante es aportar tu granito de arena al equipo». Halagos al seleccionador español, ya que, a su juicio, «Luis Enrique es muy cercano y tiene muchas cualidades».

¿Regreso al Real Madrid?: «No puedo decir más que soy jugador del Milan. Lo que importa es la selección y el partido del jueves en Grecia. Es en lo que hay que estar centrados».

Asume que quizá haya sido convocado para estos partidos debido a las numerosas bajas que asolan a la selección, pero en todo caso estar concentrado con La Roja ya «es un sueño». «No importan las bajas, importa ganar el partido. El equipo tiene mucha calidad. Hay que pensar solo el Grecia», remarcó.

Dejó muy claro que no se imagina un Mundial de Catar sin la presencia de España, que no falla en una cita cumbre universal desde Alemania-78, y se refirió a Zlatan Ibrahimovic su veterano compañero en el Milan y ahora rival con Suecia. «Alguna me ha dejado caer, ya sabemos cómo es. Pero hablamos sobre todo del club».