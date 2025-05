Asensio no descarta agotar su contrato con el Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Martes, 7 de junio 2022, 14:04 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

Marco Asensio afronta un momento crucial en su carrera. El futbolista quiere exprimir al máximo sus opciones de representar a España en el Mundial de Catar, después de que Luis Enrique, impulsado por las bajas en ataque de jugadores como Mikel Oyarzabal, Yéremy Pino o Gerard Moreno, le rescatase para esta ventana de junio en la Liga de Naciones. Pero para alcanzar ese objetivo, el balear necesita jugar con más regularidad en el Real Madrid, algo que no ha podido hacer en las últimas temporadas por la gran competencia que existe en su puesto. A un año de que finalice su contrato con el club de Chamartín, el extremo sigue sin despejar su futuro, pero deja claro que su decisión dependerá, en buena medida, del protagonismo que pueda tener en los planes de Carlo Ancelotti.

«Es algo que busco y que quiero en los próximos años. La confianza y la regularidad son importantes. Durante gran parte de la temporada la he tenido en el Real Madrid, pero es algo que busco no durante meses, sino toda la temporada», explicó desde Ginebra, donde prepara el partido que medirá el jueves a la selección española con Suiza.

A dos días de esa cita en la que La Roja no puede darse el lujo de fallar, tras enlazar sendos empates en las dos primeras jornadas del torneo frente a Portugal y la República Checa, la situación contractual de Asensio copó, a su pesar, la rueda de prensa del flamante campeón de Europa con el Real Madrid. «Ahora mismo estoy centrado en la selección. Me queda un año de contrato y al final de esta concentración hablaremos las cosas», apuntó un futbolista que ha venido repartiéndose el costado diestro del tridente ofensivo del Real Madrid con Rodrygo y con Valverde, lo cual no le impidió terminar el curso como el tercer máximo artillero del equipo de Carlo Ancelotti, con once tantos.

Ajeno a los rumores

Asensio ve «posible» encontrar esa regularidad que tanto demanda en su equipo, aunque es consciente de que el club podría ponerle en el mercado en caso de que no se alcance un acuerdo entre las dos partes para extender el vínculo del futbolista. «No he hablado nada con el club porque estoy centrado en la selección», incidió el balear, que no cierra la puerta a la opción de agotar su contrato y quedar libre a partir del 30 de junio de 2023. «Yo creo que hay tres posibilidades, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato», recordó.

La proximidad del Mundial es uno de los elementos que pueden repercutir en las negociaciones que abrirá Asensio con el Real Madrid una vez que pasen los dos partidos que tiene la selección esta semana. «Todo puede influir», admitió el mallorquín, al que no parecen inquietarle las informaciones que sitúan en la órbita de los blancos a jugadores como Gnabry o Gabriel Jesus. «Los rumores forman parte del fútbol, y más en el Real Madrid. Siempre se le asocian jugadores de gran nivel. Estamos acostumbrados los que jugamos en el Real Madrid. Cada verano surgen muchos nombres y es algo con lo que hay que convivir», atajó.