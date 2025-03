La vuelta decide la final regional por el ascenso

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 7 de mayo 2023, 11:35 Comenta Compartir

Tomaron ventaja, mínima pero valiosa, el Azuaga (1-2) y el Moralo (0-1) en los partidos de ida de las semifinales extremeñas de la promoción de ascenso a Segunda RFEF, aunque el Jerez y el Olivenza no han dicho, ni mucho menos, su última palabra.

Los mejores clasificados en la liga regular lograron vencer a domicilio por un tanto de diferencia y esa es la ventaja que deben defender este domingo para estar en la final, al tiempo que los derrotados están obligados a vencer por más de un gol en 90 o 120 minutos si se llegase a la prórroga. El valor doble de los goles fuera de casa ya no existe, así que los encuentros de vuelta comenzarán con triunfo momentáneo del Azuaga sobre el Jerez y del Moralo sobre el Olivenza. A los azuagueños y a los de Navalmoral les vale el empate, como mínimo, para evitar el tiempo extra y superar la eliminatoria, o visto desde el prisma de sus rivales, a jerezanos y oliventinos cualquier resultado a favor por la mínima les asegura la prórroga, pero no clasificarse porque los lanzamientos de penalti también han desaparecido para favorecer a quienes hayan obtenido mejor puesto en la liga. En definitiva, y a priori, hay mucha tela que cortar aún. No hay nada decidido.

El Azuaga afronta el playoff con la vitola de favorito por el subcampeonato liguero y lo corroboró en Jerez hace siete días. Así quiere que siga siendo ante su volcada afición. El míster local José Miguel Ramos, no obstante, advierte: «El Jerez tiene jugadores de mucha experiencia, le tenemos mucho respeto, tiene mucho que ganar y poco que perder, así que es muy peligroso». Sin estar resuelto el pase, añade que «nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo, que es ir a ganar, sin pensar que vamos con ventaja, hay que ser ambiciosos. Seguro que nuestra afición estará a la altura y nos ayudará bastante». Por parte templaria, la situación es clara: «Tenemos que salir a ganar porque es lo único que nos sirve, pero sin volvernos locos, sabemos que el partido será largo y tendremos nuestras ocasiones; antes del segundo está el primer gol, así que hay que tener tranquilidad», apunta José Rubio, su entrenador. «La ida nos dejó buenas sensaciones, el equipo empujó hasta el final y al menos la diferencia es de un solo gol para pensar en la remontada», agrega.

La última vez que se enfrentaron en el Municipal azuagueño fue el primer domingo de noviembre (2-2) y quizás por eso apenas sirva de referencia, aunque ahí quedó plasmada la igualdad entre ambos conjuntos. Hoy (12.15 horas) lo pitará Azael López Jiménez.

En el otro duelo, más de lo mismo. El Moralo parte con el marcador a su favor, pero «está todo abierto, es un nuevo partido en el que tenemos que poner toda la carne en el asador. Hay que saberlo jugar y controlar las emociones. Tenemos mucho respeto al Olivenza, es un gran equipo», manifiesta Emilio Gil. El preparador de los moralos asegura que tienen la mente puesta en intentar ganar, «como hemos salido en todos los encuentros, luego habrá mini partidos dentro del propio partido que tenemos que saber jugarlos y competirlos. En un playoff la concentración debe ser máxima. Nos jugamos algo muy bonito, el equipo está enchufado y sabe que hay que aprovechar el momento».

Entretanto, los oliventinos ceden el favoritismo al Moralo: «No tenemos nada que perder, tienen ventaja, juegan en casa; lo único que quiero es que disfrutemos compitiendo, de esta forma tendremos más opciones. Planteamos el partido como uno más de esta temporada, concentrados y valientes», asegura tu técnico, Emilio Tienza. Y es que al Olivenza no le queda otra que arriesgar para tratar de remontar, aunque «debemos estar tranquilos, creo que el Moralo saldrá fuerte para intentar finiquitar la eliminatoria cuanto antes, pero sabemos que mientras estemos vivos somos peligrosos. Hay que saber sufrir cuando nos aprieten y aprovechar nuestro momento, que lo tendremos».

En Navalmoral se vieron las caras el último domingo de enero (2-1) y fue un bonito choque táctico. Con arbitraje de Víctor Izquierdo Valle (19.30 horas), seguro que hoy volverá a serlo.