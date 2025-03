La vuelta a casa de Pablo Guerrero

Una vez finalizada su etapa en el Diocesano y el curso universitario, Pablo Guerrero (Llerena, 2003) volvía a su pueblo. En la localidad se encontraba ... con su primer equipo, el Llerenense, en Segunda RFEF. Es por ello que muchos paisanos le pedían por las calles su regreso para esta temporada histórica. Recogía el guante Jorge Mendoza, director deportivo del Llerenense, que ya adelantaba a HOY tras su renovación que Guerrero era uno de sus principales objetivos. Tras muchas especulaciones, hace un par de semanas se hacía oficial un fichaje muy ilusionante para el proyecto deportivo, tanto a nivel futbolístico como personal para muchos aficionados y miembros del club.

Con muchas ofertas recibidas, asegura Pablo, dio prioridad desde el primer momento al Llerenense porque estaba «encantado de venir al pueblo en una temporada tan bonita como va a ser esta». «Hablando con mis padres y la familia decidí venir a Llerena porque me llamaba mucho la atención el proyecto, el pueblo, la gente… Cuando he tenido la opción de decidir, ni lo he dudado. Valorando las opciones que tenía, la del Llerenense es lo que más me ha gustado. Jorge Mendoza también ha hecho un gran trabajo», valora el jugador.

Su principal problema para volver eran los estudios. Ha estado compaginando un grado en Educación Primaria con el fútbol durante los últimos años (Cáceres y Badajoz), pero, dado que no puede estudiar de forma presencial en Llerena, este año lo hará a distancia.

Pablo debutó con 16 años con el primer equipo del Llerenense, con el que, en la temporada 2019/2020, jugó 13 partidos en Tercera. Destaca que su evolución desde ese 2020, en el que abandonó las filas del Llerenense con apenas 17 años, ha sido considerable. Ha pasado por las categorías inferiores del Diocesano, donde ha jugado como sénior la última campaña en Segunda RFEF, disputando 33 partidos (31 de Liga y 2 de Copa del Rey), 20 de ellos como titular. También estuvo en el Badajoz, siendo clave en el Juvenil (División de Honor) y llegando a debutar con el primer equipo en Primera RFEF.

«La diferencia es muy grande. Yo me lo noto no solo como futbolista, sino como persona. El último año, mi primera temporada como sénior, me ha venido fenomenal porque he convivido con compañeros más mayores en una categoría como Segunda RFEF, que no es fácil. Al principio me costó bastante, pero sobre todo lo que más me llevo es la experiencia. Viene un Pablo mucho más maduro», expresa.

Afronta el año siendo realista y marcando como objetivo la permanencia, pero destaca que viene «con mucha ilusión y muchas ganas». «No somos los que más presupuesto tenemos, pero tenemos un pueblo que apoya mucho y que está volcado con el equipo. Si nos hacemos fuertes en nuestro campo, vamos a salvar la categoría. La planificación que están haciendo es muy buena. Creo que va a ser un año para que disfruten, tanto nosotros, los jugadores, como la gente del pueblo», manifiesta el llerenense.

Jorge Mendoza, artífice de la operación, destaca que las principales cualidades de Pablo Guerrero son su juventud (20 años), su experiencia en la categoría y su polivalencia. «Tiene mucha calidad, mucha entrega y mucho sacrificio. Nos va a dar mucho, sobre todo, por las ganas que tiene y la ilusión de poder estar en una categoría tan bonita en su pueblo», remarca.