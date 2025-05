Un voluntarioso Montijo no puede con el líder

Alejandro Villalobos. ADG. Montijo Domingo, 14 de abril 2024, 18:26 Comenta Compartir

No hubo sorpresa en el Emilio Macarro y el Montijo, colista del Grupo 5, no pudo sorprender al líder, una Gimnástica Segoviana que logró su cuarta victoria consecutiva y sigue opositando al ascenso directo de categoría. Rubén Yubero y Plomer fueron los goleadores en una matinal muy calurosa en la que el cuadro montijano, ya descendido, dio todo lo que pudo.

El duelo presentó por parte local la novedad del estreno de Bahruz, que ya había debutado en Cáceres, en el once titular de cuadro rojinegro, buscando reforzar la medular, mientras ejercía de referencia ofensiva un día más Müller. Empezó mandando la Segoviana en un saque de falta que Llorente no supo concretar a los tres minutos. Hubo algo más de acento visitante en los albores del choque y un pase de Astray con visos de conexión letal en el área chica no pudo alcanzarlo nuevamente Llorente.

El Montijo seguía a merced del cuadro segoviano, buscando sensaciones que no hallaba. Sí llegó un susto mayúsculo con el misil lejano de Silva, que se fue rozando el palo izquierdo a los diez minutos. Poco después tuvo que decir adiós al césped por un golpe en el hombro Bahruz, relevado por Gustavo. Los pupilos de Ramsés Gil pecaban de posesiones de la pelota muy cortas y los hombres de Jesús Acevedo empezaban a ver agujeros y a soñar, pero nada más lejos de la realidad.

Montijo: Dos Santos; Pedro (Emiliano, min. 71), Mauro, Matheus, Pere; Yaya, Jesús, Bahruz (Gustavo, min. 17); David Calles, Runy; y Müller. 0 - 2 Gimnástica Segoviana Carmona; Silva, Abel, David López, Rubén Yubero (Arévalo, min. 87); Manu, De la Mata (Hugo Díaz, min. 63); Plomer (Álvaro, min. 63), Llorente (Javi Borrego, min. 87), Astray (Hugo Marcos, min. 77); y Dani Segovia. Árbitro: Gutiérrez Perera (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Matheus y a Müller por el Montijo, y al visitante Silva.

Goles: 0-1 Rubén Yubero (min. 36). 0-2 Plomer (min. 45+1).

Campo: Emilio Macarro. 250 espectadores

Un buen pase de Plomer al segundo palo provocó un despeje que originó un saque desde la esquina. El balón llegó a la frontal del área, donde aguardaba con la guadaña y músculos afilados el lateral Rubén Yubero para abrir el candado de la meta de la escuadra rojinegra.

El 0-1 dio más vistosidad al partido. Se dejaron ver las costuras defensivas visitantes, posibilitando más huecos para el Montijo. Pero lejos de soñar con las tablas, una contra de manual de De la Mata, en la que recuperó rápido y filtró un pase adelante, hizo que desde el flanco izquierdo Llorente conectase con Plomer, que fusiló el 0-2 en el tiempo de prolongación del primer tiempo.

Sin relevos en ninguno de los equipos dio comienzo el segundo acto. Plomer persiguió el doblete con un tiro que se elevó unos centímetros del portal de Dos Santos. Abel peinó mal apenas unos instantes después en lo que pudo ser el 0-3. El Montijo seguía buscando menguar la distancia y lo intentó desde lejos David Calles, sin tino.

Avanzaba el partido y poco o nada cambió el decorado, con una Segoviana con el partido y su liderato otra jornada más en el bolsillo. El carrusel de cambios en ambos equipos solamente aportó algo de refresco en los músculos. Lo más significativo del tramo final llegó en un soberbio vuelo de Dos Santos para sofocar el intento goleador de Astray en un envío que finalmente escupió la madera. Buscó hasta el final la honrilla del gol el Montijo, pero no se movió el marcador ante un rival que sigue soñando con ser de Primera Federación.

