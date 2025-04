Un visado para Akito

R. P. Mérida Jueves, 25 de agosto 2022, 07:53 Comenta Compartir

Akito pertenece al Mérida y lo único que impide anunciarlo es su falta de visado. Así de franco y de diáfano lo explicó anoche el director general del club, Nacho Ramos, en el twitch de Javi SoloMérida. «Faltan siete días de mercado y confiamos en que se solucione, porque queremos que Akito juegue en el Mérida». El problema deriva de aquella inspección de la Seguridad Social del pasado mes de noviembre.

«No son irregularidades sino retrasos en el pago en unas cuestiones que la Seguridad Social ha interpretado de una manera y nosotros de otra. Es una cantidad asumible, no desorbitada», explicó en junio el ex presidente Paco Puertas, refiriéndose a unas diferencias de criterios en lo referente a las dietas y las ayudas para los pisos en los contratos de los futbolistas.

Pero sin estar al día de esos pagos, el club no puede generar un visado para que el extremo japonés aterrice en el Romano. Y como dichas cartas de pago, aunque se estén abonando al instante, no llegan todas juntas sino por semanas, hasta que un funcionario de la Seguridad Social no compruebe que realmente no hay deuda y no saque al club de la lista de morosos, el Mérida no puede realizar este tipo de trámites burocráticos. «Ya está todo pagado y estamos esperando a que quede limpio en el sistema para poder activar el visado. Tenemos la colaboración de Extranjería para que, cuando todo esté en orden, agilizarlo y que Akito pueda viajar».

«Este verano descubrimos que el jugador tenía el visado caducado y que le obligaban a volver a su país. El que ha solucionado todo con el Terrasa ha sido el propio jugador, que tiene muchas ganas de venir: se ha rebajado el salario de su contrato inicial con nosotros y, luego, ha puesto dinero de su bolsillo para que se efectuase el traspaso. Él no tiene la culpa de nada y nosotros no podemos hacer mucho más. Queremos que juegue aquí porque es un jugadorazo, por el nivel de implicación que ha puesto por venir y porque se sube por las paredes por empezar», revela Nacho Ramos.

Para que Akito pueda jugar, el Mérida tendrá que dar una baja senior. «Yo confío en que se solucione todo antes del próximo martes, pero se puede dejar una ficha en espera hasta que se tramite el visado», continúa explicando el director general del Mérida. «Todos los escenarios están planteados. Está entrenando muy fuerte en Japón y en constante contacto con Juancho (Pozo), David (Rocha) y Luismi (Patiño). Él está todos los días preguntando y deseando coger el vuelo. Todos tenemos ganas de que llegue cuanto antes». Por si acaso, el club no anunciará cuál será el jugador que cause baja en la plantilla hasta que la solución esté bien atada.

También explicó Nacho Ramos la versión del club emeritense respecto a la polémica suscitada después de que el Racing Mérida desvelase el pasado lunes que tiene un acuerdo con el Mérida para disputar ocho partidos en el estadio Romano: «El año pasado llegamos a un acuerdo con ellos: iban a salir en Segunda Extremeña pero, por plazos y otro tipo de problemas, no pudieron. Y como nosotros teníamos que darles salida a muchos jugadores de la cantera y del filial, ya que ellos habían pagado la plaza y no iban a competir, llegamos a un acuerdo para utilizarla. Y de ahí derivó un acuerdo para facilitarle las instalaciones tanto de entrenamientos como de juego».

El acuerdo al que llegó la anterior gestión del club también tenía validez para este año, cuando el Racing Mérida ha ocupado la plaza del Atlético Vivero en Primera Extremeña. «No nos hacía especial ilusión cumplirlo este año, pero como teníamos un acuerdo de penalización importante, hablamos con el Ayuntamiento para que pudieran entrenar en Nueva Ciudad y luego ver cómo podíamos hacer lo del estadio. Pero el Ayuntamiento nos dijo que no y nosotros tenemos que cumplir lo que diga el Consistorio porque para eso son los dueños del estadio y hay un convenio firmado».

Ahora el Mérida y el nuevo Racing Mérida tendrán que negociar y ponerse de acuerdo en esa posible cláusula de penalización que podría perjudicar al Mérida por el acuerdo al que se llegó el año pasado. «Nuestra idea era ayudar a este nuevo club con instalaciones de entrenamiento y juego, como hubiéramos hecho con otro club de la ciudad en caso de que nos hubieran pedido ayuda. Pero no tenemos nada que ver con el Racing Mérida. Somos dos clubes diferentes».

