El Villanovense vuelve a levantar el telón

Tras quitarse el cero del casillero el pasado domingo, en este, el objetivo del Villanovense es estrenar el de victorias. Lo intentará contra el ... filial del Almería que, por el contrario, ha firmado un gran inicio con un triunfo y un empate anotando seis goles y encajando tres en estas dos primeras jornadas. Ganar se antoja casi una obligación, más que por la urgencia, por quitarse cuanto antes el mal sabor de boca que los de José González ‘Gus’ dejaron en su primer partido como local. «Dar mejores sensaciones de cara a nuestra afición es fundamental», reconocía el técnico serón en referencia a la derrota por 0-3 contra La Unión Atlético.

Pasada esa página, los serones tratarán de hacer bueno el punto sumado a domicilio contra el Antoniano (0-0). «El equipo está trabajando bien; necesitan esa confianza que te da ganar», añade.

Sobre el Almería B, Gus dice que es el típico filial, «un buen equipo, que le está dando continuidad a su cuerpo técnico y a muchos de sus jugadores; algunos de ellos están entrenando con el primer equipo». Un equipo, con una media de edad por encima de los 20 años, que está dirigido por Alberto Lasarte. «Es un equipo técnicamente bueno y que nos van a exigir mucho, muy poderoso y a tener en cuenta», insiste Gus, que en este partido podría optar por un once inicial similar al del empate en Lebrija.

Queda la duda en portería, aunque previsiblemente repetirá José Andrés tras su primera titularidad la pasada semana por la ausencia del lesionado Olmedo que obligó a la convocatoria del juvenil Yago. Es posible que la línea defensiva se mantenga con Iván Robles y Lobato en los carriles y Sergi Brunet y Carlos Daniel como pareja de centrales. Más variantes hay en la medular, aunque también podrían ser de nuevo titulares Pajuelo y Ruymán, al igual que Christian Díaz algo más adelantado junto a Farrell y Adighibe como principales referencias ofensivas. En estos dos últimos jugadores, aunque no es suya toda la responsabilidad, estarán puestas muchas miradas. No obstante hay otro casillero que los serones aún no han estrenado en estas dos jornadas: el de goles a favor.