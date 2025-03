Ganar al (hasta este domingo) líder y sumar tres victorias consecutivas. El Villanovense se viene arriba y marca distancias con la zona baja después de ... vencer al Illescas con un partido muy serio de los de Gus que se resolvió con los goles de Aday y Alberto Fuentes.

Volvió a sorprender José González 'Gus' con el once inicial para recibir al cuadro toledano que aspiraba a ganar para recuperar el liderato que ahora ostenta el Sanse. La ausencia en la convocatoria de Luis Nicolás, titular contra el Atlético Paso, contrastaba con la presencia en el once, una semana más, de Ángel Pajuelo. El joven Aday era la gran novedad y pronto devolvió la confianza.

Apenas habían pasado cuatro minutos cuando el vallisoletano iba a aprovechar una jugada ensayada en un saque de esquina que Alberto Fuentes puso en corto para que Manolo Ortiz pusiera un centro al área que apenas rozó Aday para superar a Joan y hacer el 1-0.

Se allanaba de forma temprana el camino para los serones, pero no por ello iba a ser una tarde plácida ante un Illescas que no le perdió la cara al partido. Antes del cuarto de hora, los toledanos estuvieron a punto de aprovechar una falta de entendimiento de Relu y Javi Sánchez en un balón dividido, la pelota la terminó cazando Mingo que, sin embargo, no encontró portería con un potente disparo.

Los visitantes buscaron insistentemente el empate con algunos centros laterales bien defendidos por la zaga serona; del lado contrario, los de Gus no lograban culminar ninguno de los intentos de contragolpe que habrían servido para llegar al descanso con más tranquilidad. También a balón parado la tuvo Alberto Fuentes, en el 40, con una falta en la frontal bien ejecutada por el '8' villanovense, pero Joan evitó con una buena parada el segundo.

Pablo Nozal trató de reajustar al Illescas con dos cambios tras el descanso, pero el Villanovense supo leer mejor el partido en el segundo tiempo. Además de maniatar por momentos al cuadro visitante, los locales pudieron ampliar la renta a la hora de juego después de un taconazo de Adi en el interior del área que no pudo aprovechar Alberto Fuentes. Respondió el Illescas con una clara ocasión para el empate con un disparo de Piriti que se marchó por encima de la portería de Álex Lázaro. Para entonces ya había mirado al banquillo Gus que dio entrada a Benji en lugar de Aday reforzando el carril diestro.

En el 63, era Adi el que disponía de otra clara oportunidad para el 2-0 en un mano a mano con el portero que salvó a los suyos en una acción en la que el Illescas pidió con insistencia un fuera de juego del delantero nigeriano

El que no iba a perdonar, en el 68, era Alberto Fuentes que rápidamente agarró el balón para probar de nuevo fortuna en una falta próxima a la frontal del área. Al contrario de lo que ocurrió en la primera mitad, esta vez la estirada de Joan no fue suficiente para evitar que la comba dibujada por Alberto Fuentes terminara en el fondo de la red (2-0).

Con esta ventaja en el marcador, el Villanovense supo de nuevo cortar cualquier atisbo de reacción visitante. En el 74, la tuvo Molina, pero estuvo atento Álex Lázaro para enviar a córner. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para el Villanovense en el tramo final del partido. Primero, en una falta lateral de Mario que terminó en el palo y, después, en las botas de David Agudo, cuando apenas llevaba unos minutos en el campo.

Sin embargo, lo que llegó finalmente fue el gol postrero del Illescas en un centro lateral que, con algo de fortuna, logró rematar More ya en el añadido evitando que los serones, además de los tres puntos, se llevaran también otra portería a cero (2-1).

El gol llegó ya casi con el tiempo cumplido por lo que no llegó a amenazar este tercer triunfo consecutivo, algo que no habían logrado los serones esta temporada, que llegan en el mejor momento, a falta de diez partidos para el final de la campaña regular. Ahora, el descenso queda con un colchón de siete puntos lo que permite al Villanovense mirar hacia arriba, con el playoff a tres puntos.

Villanovense Álex Lázaro; Samu Hurtado (Bermu, min. 78), Javi Sánchez, Carlos Cano, Manolo Ortiz, Relu, Pajuelo, Alberto Fuentes (Mario, min. 72), Isra Cano, Aday (Benji, min. 56) y Adi (David Agudo, min. 78). 2 - 1 Illescas Joan, Ranera (Víctor, min. 72), Marvin, Javi Feria (More, min. 72), Cortázar (Piriti, min. 61), Marcos, Borona, Iván Simón (Bachiller, min. 46), Edu Viana, Júnior y Mingo (Molina, min. 46). Goles: 1-0: Aday, min. 4; 2-0: Alberto Fuentes, min. 68; 2-1: More, min. 94.

Árbitro: Raúl de la Mata Martínez (madrileño). Amonestó a los locales Manolo Ortiz y Javi Sánchez y a los visitantes Borona, Mingo, Cortázar y Ranera

Incidencias: Unos 700 espectadores en una desapacible tarde de lluvia y viento en el Municipal Villanovense.