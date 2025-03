El Villanovense vence y convence contra el Alcorcón B

Gus: «La portería a cero es bastante importante para coger confianza»

«Los primeros 30 minutos es lo que queremos, apretar arriba, que los rivales se sientan incómodos aquí en casa y generar bastantes ocasiones», valoraba José González 'Gus' tras la victoria. También le gustó la segunda parte de su equipo, «siendo más estables, arriesgando menos, para mí la portería a cero es bastante importante para coger confianza, con la rapidez que tenemos arriba y el banquillo, que nos ha aportado bastante».

El técnico serón hizo balance de la primera vuelta, «con 25 puntos, que no está mal, pero tampoco está bien». Es el marcador más holgado del Villanovense, «marca gente que no lo había hecho y cogen confianza aportando goles y que no sea siempre obligación de los delanteros; Higor y Sillero, aunque no han tenido la suerte de marcar, han hecho el trabajo que se les pide».