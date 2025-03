El Villanovense ve truncada su racha en Soria

La dinámica de tres victorias consecutivas del Villanovense llegó a su fin debido a una derrota por la mínima contra el Numancia en el Nuevo ... Los Pajaritos (1-0). El único tanto del encuentro lo anotó Alain Ribeiro justo antes del paso por los vestuarios. Fue positivo el arranque del conjunto extremeño. El local Bonilla tuvo que emplearse a fondo para despejar casi sobre la línea de meta un peligroso centro de Fuentes a los siete minutos de juego. Adighibe fue la referencia ofensiva a la que buscar con balones en largo. El Numancia, recién descendido y claro candidato al ascenso a Primera Federación, tomó el mando de las operaciones hacia la media hora de juego y empezó a presionar la salida de balón, de tal forma que los jugadores de Gus se encontraron con bastantes problemas para iniciar las acciones desde atrás.

El único disparo a puerta del Numancia en toda la primera parte, justo antes del intermedio, se convirtió en el único gol del encuentro. Una buena jugada de Carlos González habilitó a Alain Ribeiro, que, de disparo colocado, superó a Álex Lázaro en el minuto 45. Los dos entrenadores aguardaron más acontecimientos para mover los banquillos. El Numancia también empezó fuerte el segundo tiempo. Así, al minuto de la reanudación, Alain Ribeiro dispuso de otra buena ocasión: Álex Lázaro tardó en salir a un balón por alto, y el cabezazo anticipado del goleador del encuentro se marchó desviado de los tres palos.

El Villanovense no terminó de encontrar su sitio sobre el césped. Aday y Luis Nicolás fueron los primeros recambios introducidos por Gus. La mejor oportunidad del cuadro extremeño para evitar la derrota en Soria estuvo en las botas de Isra Cano, que, mano a mano, no pudo superar a Dorronsoro, el cual sacó bien el pie abajo, lo que evitó el tanto de la igualada. No hubo continuidad de acciones de peligro del Villanovense hacia el final. De hecho, luego estuvo más cerca la segunda diana numantinista. Carlos Cano tuvo que rebañar un balón de los pies de Alain Ribeiro cuando éste se perfiló a disparar a portería. Ni siquiera con acciones a balón parado pudieron los visitantes intimidar a Dorronsoro. Cantarero, Sillero y Bermu fueron los últimos revulsivos introducidos por Gus.

Al Villanovense, octavo, se le terminó la racha de un mes sin conocer la derrota. El anterior mazazo había sido en el derbi de principios de febrero contra el Montijo a domicilio.