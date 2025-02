El Villanovense sigue sin encontrar gol

Gus: «Cualquier equipo quisiera tener nuestros delanteros»

«Partido muy igualado, como todos los de la categoría, ante un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles». Así resumía el partido José González 'Gus' tras empatar sin goles contra el Atlético Paso. «Tras el descanso hemos hecho un par de cambios y creo que el equipo ha dado un pasito hacia delante, pero cuando mejor estábamos ha venido la expulsión de Samu», lamentaba el técnico del Villanovense, que no titubeó sobre esa acción: «Es una jugada muy rápida, pero yo creo que es roja y el árbitro acierta». Pese a ello, se marchaba con la sensación de haber podido hacer algo más en caso de no haberse quedado en inferioridad. Al final, no le queda otra que dar el punto por bueno. «Cuando no se puede ganar, lo importante es seguir puntuando», dijo Gus, que añadió que «nos vamos con mal sabor de boca, porque queríamos ganar, pero lo importante es no perder en esta clase de partidos». Pero tocaba hablar también de la falta de gol en su equipo y él insiste en el mensaje de tranquilidad. «Cualquier equipo quisiera tener los delanteros que tenemos nosotros», afirma defendiendo a sus jugadores, «que siempre han hecho goles y que tienen gol, es solo que por circunstancias no tenemos esa suerte de que esté entrando». En ese sentido, apela por «seguir trabajando y tratar de estar más fuertes de cara a gol, y confiar en lo que tenemos que creo que es más que suficiente». Como nota negativa apuntaba también al hecho de haber visto condicionados los cambios, «varios los hemos hecho por sanción y por lesión; no era lo que teníamos previsto, pero el equipo ha sabido sufrir y la verdad es que el Atlético Paso tampoco nos ha creado ocasiones». No obstante, pese a la falta de gol, los serones suman tres porterías a cero.